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В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров
В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров - РИА Новости Крым, 24.04.2025
В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров
В Симферополе подельник и подрядчик похитили у предприятия 1,5 миллиона рублей на ремонте автобусных кондиционеров. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T15:53
2025-04-24T15:53
2025-04-24T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе подельник и подрядчик похитили у предприятия 1,5 миллиона рублей на ремонте автобусных кондиционеров. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Один из мошенников работал на предприятии. Он и предложил летом 2024 года своему знакомому предпринимателю взять подряд на ремонт автобусных кондиционеров. Бизнесмен, в свою очередь, сделал ответное предложение – починить кондиционеры по завышенной цене.Подсудимые за время следствия частично погасили ущерб перед госпредприятием и вернули 800 тысяч рублей, уточнили в ведомстве."Суд приговорил подсудимых к 3 и 4 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима и штрафами в размере 300 тысяч рублей каждому", – добавили в республиканской прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Нижнегорском районе Крыма двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизельного топлива на 63 тысячи рублей. Правоохранители изъяли три 200-литровые бочки, а также канистры с дизельным топливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схемеБрачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млнГенерал Попов получил пять лет колонии
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прокуратура республики крым, новости крыма, крым, приговор, закон и право, симферополь
В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров
В Симферополе двое подельников украли у автопарка 1,5 млн рублей на ремонте
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе подельник и подрядчик похитили у предприятия 1,5 миллиона рублей на ремонте автобусных кондиционеров. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Один из мошенников работал на предприятии. Он и предложил летом 2024 года своему знакомому предпринимателю взять подряд на ремонт автобусных кондиционеров. Бизнесмен, в свою очередь, сделал ответное предложение – починить кондиционеры по завышенной цене.
"На незаконное предложение работник предприятия согласился, в результате их неправомерных действий ущерб причинен в размере 1,5 млн рублей", – сказано в сообщении прокуратуры.
Подсудимые за время следствия частично погасили ущерб перед госпредприятием и вернули 800 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.
"Суд приговорил подсудимых к 3 и 4 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима и штрафами в размере 300 тысяч рублей каждому", – добавили в республиканской прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Нижнегорском районе Крыма двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизельного топлива
на 63 тысячи рублей. Правоохранители изъяли три 200-литровые бочки, а также канистры с дизельным топливом.
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