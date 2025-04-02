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В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива
В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива
Двое сотрудников автохозяйства в Нижнегорском районе Крыма похитили 900 литров дизельного топлива на 63 тысячи рублей и ответят за это перед судом. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T19:51
2025-04-02T19:51
2025-04-02T19:51
мвд по республике крым
нижнегорский район
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растрата
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Двое сотрудников автохозяйства в Нижнегорском районе Крыма похитили 900 литров дизельного топлива на 63 тысячи рублей и ответят за это перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратился руководитель автохозяйства, по словам которого хищения происходили с января по февраль. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, 45-летняя работница склада организации вместе со своим 36-летним коллегой-механиком придумали незаконную схему обогащения.Правоохранители изъяли три 200-литровые бочки, а также канистры с дизельным топливом. Уголовное дело открыто по статье о присвоении или растрате. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млнДиректор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млнКрымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, нижнегорский район, новости крыма, происшествия, уголовный кодекс, растрата, суд
В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива
Двое сотрудников автохозяйства в Крыму похитили 900 литров дизтоплива
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Двое сотрудников автохозяйства в Нижнегорском районе Крыма похитили 900 литров дизельного топлива на 63 тысячи рублей и ответят за это перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратился руководитель автохозяйства, по словам которого хищения происходили с января по февраль. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, 45-летняя работница склада организации вместе со своим 36-летним коллегой-механиком придумали незаконную схему обогащения.
"Они вносили недостоверную информацию о выезде служебного транспорта в путевые листы, после чего присваивали талоны на дизельное топливо. Затем талоны отоваривали на АЗС, после чего вывозили топливо по месту проживания злоумышленницы, сливали его в бочки, реализуя похищенное на территории поселка Советский", – сказано в сообщении.
Правоохранители изъяли три 200-литровые бочки, а также канистры с дизельным топливом. Уголовное дело открыто по статье о присвоении или растрате. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
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