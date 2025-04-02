https://crimea.ria.ru/20250402/v-krymu-dvoe-sotrudnikov-avtokhozyaystva-pokhitili-900-litrov-diztopliva-1145398133.html

В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива

В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива

Двое сотрудников автохозяйства в Нижнегорском районе Крыма похитили 900 литров дизельного топлива на 63 тысячи рублей и ответят за это перед судом. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T19:51

2025-04-02T19:51

2025-04-02T19:51

мвд по республике крым

нижнегорский район

новости крыма

происшествия

уголовный кодекс

растрата

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Двое сотрудников автохозяйства в Нижнегорском районе Крыма похитили 900 литров дизельного топлива на 63 тысячи рублей и ответят за это перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратился руководитель автохозяйства, по словам которого хищения происходили с января по февраль. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, 45-летняя работница склада организации вместе со своим 36-летним коллегой-механиком придумали незаконную схему обогащения.Правоохранители изъяли три 200-литровые бочки, а также канистры с дизельным топливом. Уголовное дело открыто по статье о присвоении или растрате. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млнДиректор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млнКрымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей

нижнегорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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