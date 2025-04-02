Рейтинг@Mail.ru
В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/v-krymu-dvoe-sotrudnikov-avtokhozyaystva-pokhitili-900-litrov-diztopliva-1145398133.html
В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива
В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива
Двое сотрудников автохозяйства в Нижнегорском районе Крыма похитили 900 литров дизельного топлива на 63 тысячи рублей и ответят за это перед судом. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T19:51
2025-04-02T19:51
мвд по республике крым
нижнегорский район
новости крыма
происшествия
уголовный кодекс
растрата
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Двое сотрудников автохозяйства в Нижнегорском районе Крыма похитили 900 литров дизельного топлива на 63 тысячи рублей и ответят за это перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратился руководитель автохозяйства, по словам которого хищения происходили с января по февраль. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, 45-летняя работница склада организации вместе со своим 36-летним коллегой-механиком придумали незаконную схему обогащения.Правоохранители изъяли три 200-литровые бочки, а также канистры с дизельным топливом. Уголовное дело открыто по статье о присвоении или растрате. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млнДиректор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млнКрымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей
нижнегорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, нижнегорский район, новости крыма, происшествия, уголовный кодекс, растрата, суд
В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива

Двое сотрудников автохозяйства в Крыму похитили 900 литров дизтоплива

19:51 02.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Двое сотрудников автохозяйства в Нижнегорском районе Крыма похитили 900 литров дизельного топлива на 63 тысячи рублей и ответят за это перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратился руководитель автохозяйства, по словам которого хищения происходили с января по февраль. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, 45-летняя работница склада организации вместе со своим 36-летним коллегой-механиком придумали незаконную схему обогащения.

"Они вносили недостоверную информацию о выезде служебного транспорта в путевые листы, после чего присваивали талоны на дизельное топливо. Затем талоны отоваривали на АЗС, после чего вывозили топливо по месту проживания злоумышленницы, сливали его в бочки, реализуя похищенное на территории поселка Советский", – сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли три 200-литровые бочки, а также канистры с дизельным топливом. Уголовное дело открыто по статье о присвоении или растрате. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн
Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
Крымчанин получил семь лет колонии за хищение 18 миллионов рублей
 
МВД по Республике КрымНижнегорский районНовости КрымаПроисшествияУголовный кодексРастратаСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Опасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей
21:33Крушение ракетоносца Ту-22М3: обстановка на месте происшествия
21:31Сколько в Крыму фальсификата молока и мяса
21:14Детская поликлиника в Керчи открылась после капремонта
20:48Почти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в Ялте
20:28В Крыму проверят иммунитет населения
20:14Новое землетрясение произошло у берегов Мьянмы
19:55Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
19:51В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива
19:27Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского
19:09В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
18:52Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3000 человек
18:31Ежегодные отчеты можно сдавать через портал Минюста России
18:08Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%
17:47Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 дней
17:42Мощное землетрясение произошло в Японии
17:35Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынки
17:17В Бахчисарайском районе отремонтируют сельские дороги за 115 миллионов
17:00Выполнил воинский долг до конца: Советский район простился с героем СВО
16:43В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионов
Лента новостейМолния