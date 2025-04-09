https://crimea.ria.ru/20250409/brachnyy-aferist-iz-tatarstana-pokhitil-u-vlyublennykh-zhenschin-svyshe-40-mln-1145532266.html

Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн

Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн

В Татарстане оперативники задержали брачного афериста, который, втираясь в доверие, похитил у 20 женщин около 44 миллионов рублей. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T09:51

2025-04-09T09:51

2025-04-09T09:51

ирина волк

мошенничество

татарстан

новости

закон и право

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Татарстане оперативники задержали брачного афериста, который, втираясь в доверие, похитил у 20 женщин около 44 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что мужчина, у которого ранее уже были проблемы с законом, знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом, который продает иномарки. Аферист окружал своих жертв теплом и заботой, всячески помогал им. Например, с ремонтом машины или с получением ипотеки.При этом в полицию продолжают обращаться жертвы афериста, рассказывая о его противоправной деятельности.В отношении злоумышленника, который сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.Ранее сообщалось, что 49-летний иностранец выманил у жительницы Евпатории 2,7 млн рублей под предлогом лечения. Еще раньше в Севастополе уроженец одного из государств Западной Африки и брачный аферист выманил у своих доверчивых жертв более 1,8 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники играют на романтических чувствахЗвонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителейВ России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров

татарстан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, мошенничество, татарстан, новости, закон и право, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)