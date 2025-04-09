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Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн
Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн
В Татарстане оперативники задержали брачного афериста, который, втираясь в доверие, похитил у 20 женщин около 44 миллионов рублей. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T09:51
2025-04-09T09:51
ирина волк
мошенничество
татарстан
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Татарстане оперативники задержали брачного афериста, который, втираясь в доверие, похитил у 20 женщин около 44 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что мужчина, у которого ранее уже были проблемы с законом, знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом, который продает иномарки. Аферист окружал своих жертв теплом и заботой, всячески помогал им. Например, с ремонтом машины или с получением ипотеки.При этом в полицию продолжают обращаться жертвы афериста, рассказывая о его противоправной деятельности.В отношении злоумышленника, который сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.Ранее сообщалось, что 49-летний иностранец выманил у жительницы Евпатории 2,7 млн рублей под предлогом лечения. Еще раньше в Севастополе уроженец одного из государств Западной Африки и брачный аферист выманил у своих доверчивых жертв более 1,8 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники играют на романтических чувствахЗвонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителейВ России задержаны 15 человек за помощь мошенникам в подмене номеров
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
ирина волк, мошенничество, татарстан, новости, закон и право, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Брачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн

Брачный аферист из Татарстана похитил у 20 женщин около 44 млн рублей

09:51 09.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Татарстане оперативники задержали брачного афериста, который, втираясь в доверие, похитил у 20 женщин около 44 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что мужчина, у которого ранее уже были проблемы с законом, знакомился с женщинами, представляясь успешным бизнесменом, который продает иномарки. Аферист окружал своих жертв теплом и заботой, всячески помогал им. Например, с ремонтом машины или с получением ипотеки.
"Таким образом подозреваемый входил к ним в доверие. Через некоторое время мужчина просил у женщин финансовой помощи. Свою просьбу он объяснял проблемами в бизнесе и обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки. Однако своих обязательств не выполнял. Пользуясь такой схемой обмана, фигурант похитил около 44 миллионов рублей у 20-ти потерпевших", - уточнила Волк.
При этом в полицию продолжают обращаться жертвы афериста, рассказывая о его противоправной деятельности.
В отношении злоумышленника, который сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 49-летний иностранец выманил у жительницы Евпатории 2,7 млн рублей под предлогом лечения. Еще раньше в Севастополе уроженец одного из государств Западной Африки и брачный аферист выманил у своих доверчивых жертв более 1,8 млн рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ирина ВолкМошенничествоТатарстанНовостиЗакон и правоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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