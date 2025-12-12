https://crimea.ria.ru/20251212/deti-iz-sevastopolya-vzyali-19-medaley-na-mezhdunarodnom-festivale-tkhekvondo-1151616362.html
Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
Севастопольские спортсмены завоевали 19 медалей на международном фестивале по тхэквондо в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены завоевали 19 медалей на международном фестивале по тхэквондо в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, севастопольцы завоевали три золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей в дисциплинах туль, спарринг и сила удара. Отмечается, что тхэквондисты тренируются под руководством Павла Жирнова, Карины Алексеевой, Вероники и Александра Вараксиных.Ранее крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматамБоксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате РоссииКакие виды спорта популярны в Крыму
