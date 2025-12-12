https://crimea.ria.ru/20251212/deti-iz-sevastopolya-vzyali-19-medaley-na-mezhdunarodnom-festivale-tkhekvondo-1151616362.html

Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо

Севастопольские спортсмены завоевали 19 медалей на международном фестивале по тхэквондо в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены завоевали 19 медалей на международном фестивале по тхэквондо в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, севастопольцы завоевали три золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей в дисциплинах туль, спарринг и сила удара. Отмечается, что тхэквондисты тренируются под руководством Павла Жирнова, Карины Алексеевой, Вероники и Александра Вараксиных.Ранее крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматамБоксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате РоссииКакие виды спорта популярны в Крыму

