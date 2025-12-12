Рейтинг@Mail.ru
Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо
Севастопольские спортсмены завоевали 19 медалей на международном фестивале по тхэквондо в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены завоевали 19 медалей на международном фестивале по тхэквондо в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, севастопольцы завоевали три золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей в дисциплинах туль, спарринг и сила удара. Отмечается, что тхэквондисты тренируются под руководством Павла Жирнова, Карины Алексеевой, Вероники и Александра Вараксиных.Ранее крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
Дети из Севастополя взяли 19 медалей на международном фестивале тхэквондо

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские спортсмены завоевали 19 медалей на международном фестивале по тхэквондо в Москве. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства города.
"Спортсмены из Севастополя завоевали 19 медалей на международном фестивале по тхэквондо, который прошел в Москве. Международный фестиваль состоялся в рамках юбилейного XXV турнира "Московский вызов". На доянг вышли около трех тысяч сильнейших спортсменов из 54 регионов России и 24 зарубежных стран", – сообщается на правительственном сайте города.
По данным пресс-службы, севастопольцы завоевали три золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей в дисциплинах туль, спарринг и сила удара. Отмечается, что тхэквондисты тренируются под руководством Павла Жирнова, Карины Алексеевой, Вероники и Александра Вараксиных.
Ранее крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
