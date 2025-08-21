Рейтинг@Mail.ru
Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России
Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России
Боксер из Севастополя завоевал бронзу на чемпионате России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства города. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T22:11
2025-08-21T21:33
спорт
бокс
россия
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Боксер из Севастополя завоевал бронзу на чемпионате России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства города.Отмечается, что в самой тяжелой весовой категории – свыше 92 кг – Исламов одержал две победы, но уступил в полуфинале.Ранее сообщалось, что крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике.
Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России

Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России – власти

22:11 21.08.2025
 
© Правительство СевастополяБоксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России
Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Боксер из Севастополя завоевал бронзу на чемпионате России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства города.
"Севастопольский боксер Исрафил Исламов завоевал бронзу на чемпионате России в Екатеринбурге... Поздравляем спортсмена и его тренера Владимира Семенова!" – сказано в сообщении.
Отмечается, что в самой тяжелой весовой категории – свыше 92 кг – Исламов одержал две победы, но уступил в полуфинале.
Ранее сообщалось, что крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике.
