Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России
2025-08-21T22:11
2025-08-21T22:11
2025-08-21T21:33
спорт
бокс
россия
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Боксер из Севастополя завоевал бронзу на чемпионате России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства города.Отмечается, что в самой тяжелой весовой категории – свыше 92 кг – Исламов одержал две победы, но уступил в полуфинале.Ранее сообщалось, что крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие виды спорта популярны в Крыму Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
россия
севастополь
