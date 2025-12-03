https://crimea.ria.ru/20251203/sportsmen-iz-kryma-vzyal-medal-na-pervenstve-mira-po-kekusinkan-1151386556.html

Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан

Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан

Крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T16:55

2025-12-03T16:55

2025-12-03T16:56

сергей аксенов

новости крыма

крым

спорт

соревнования

награды

токио

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151386392_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_19cccc49b10d33523ec917a2e5b58c2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.Он пожелал новых побед юному спортсмену, выразил благодарность его родителям, тренеру Александру Джемерису, Федерации кекусин-кан карате-до России и министерству спорта РК, и подчеркнул, что власти республики продолжат оказывать системную помощь крымским спортсменам.Крымские боксеры Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов ранее завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате РоссииКакие виды спорта популярны в КрымуКрымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам

крым

токио

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, спорт, соревнования, награды, токио, новости