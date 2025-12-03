Рейтинг@Mail.ru
Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан
Крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.Он пожелал новых побед юному спортсмену, выразил благодарность его родителям, тренеру Александру Джемерису, Федерации кекусин-кан карате-до России и министерству спорта РК, и подчеркнул, что власти республики продолжат оказывать системную помощь крымским спортсменам.Крымские боксеры Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов ранее завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства.
Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан

Крымчанин взял бронзу на первенстве мира по кекусинкан в Токио

16:55 03.12.2025 (обновлено: 16:56 03.12.2025)
 
Крымчанин Владлен Билялов в составе сборной России успешно выступил на Первенстве мира по кекусинкан в Токио, завоевав бронзу в возрастной категории 16–17 лет
Крымчанин Владлен Билялов в составе сборной России успешно выступил на Первенстве мира по кекусинкан в Токио, завоевав бронзу в возрастной категории 16–17 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.
"Крымчанин Владлен Билялов в составе сборной России успешно выступил на Первенстве мира по кекусинкан в Токио, завоевав бронзу в возрастной категории 16–17 лет. На этих престижных международных соревнованиях Владлен выполнил норматив мастера спорта", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он пожелал новых побед юному спортсмену, выразил благодарность его родителям, тренеру Александру Джемерису, Федерации кекусин-кан карате-до России и министерству спорта РК, и подчеркнул, что власти республики продолжат оказывать системную помощь крымским спортсменам.
"Эта работа будет продолжена. Все крымские команды и коллективы, которые выезжают для участия в международных соревнованиях и других мероприятиях, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку органов власти республики", – пообещал глава региона.
Крымские боксеры Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов ранее завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства.
