Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан

Крымчанин взял бронзу на первенстве мира по кекусинкан в Токио
16:55 03.12.2025 (обновлено: 16:56 03.12.2025)
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрымчанин Владлен Билялов в составе сборной России успешно выступил на Первенстве мира по кекусинкан в Токио, завоевав бронзу в возрастной категории 16–17 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин Владлен Билялов взял бронзовую медаль на первенстве мира по кекусинкан в Токио. Об этом сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.
"Крымчанин Владлен Билялов в составе сборной России успешно выступил на Первенстве мира по кекусинкан в Токио, завоевав бронзу в возрастной категории 16–17 лет. На этих престижных международных соревнованиях Владлен выполнил норматив мастера спорта", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он пожелал новых побед юному спортсмену, выразил благодарность его родителям, тренеру Александру Джемерису, Федерации кекусин-кан карате-до России и министерству спорта РК, и подчеркнул, что власти республики продолжат оказывать системную помощь крымским спортсменам.
"Эта работа будет продолжена. Все крымские команды и коллективы, которые выезжают для участия в международных соревнованиях и других мероприятиях, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку органов власти республики", – пообещал глава региона.
Крымские боксеры Руслан Шихмамбетов, Юрий Аветян и Кирилл Лукьянов ранее завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу среди юниоров. Севастопольская спортсменка Софья Кулаева также стала победительницей первенства.
