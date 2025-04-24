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Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ
Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ
С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T12:41
2025-04-24T12:41
2025-04-24T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.Как сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, за это время розничными клиентами банка стали около 250 тысяч жителей полуострова. С осени прошлого года крымчане и севастопольцы получили возможность оформить все финансовые продукты и услуги банка.С начала интеграции клиенты РНКБ уже оформили более 350 тысяч карт ВТБ и более 270 тысяч раз выбрали себе категории кешбэка в рамках программы лояльности. Жители полуострова открыли свыше 75 тысяч вкладов и накопительных счетов объемом 85,5 миллиарда рублей. Более 220 тысяч клиентов уже установили себе мобильное приложение банка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, рнкб (пао), банк, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Как сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, за это время розничными клиентами банка стали около 250 тысяч жителей полуострова. С осени прошлого года крымчане и севастопольцы получили возможность оформить все финансовые продукты и услуги банка.
С начала интеграции клиенты РНКБ уже оформили более 350 тысяч карт ВТБ и более 270 тысяч раз выбрали себе категории кешбэка в рамках программы лояльности. Жители полуострова открыли свыше 75 тысяч вкладов и накопительных счетов объемом 85,5 миллиарда рублей. Более 220 тысяч клиентов уже установили себе мобильное приложение банка.
"Мы завершили работы по запуску продаж всех продуктов и услуг ВТБ во всех каналах РНКБ. Уже стартовала активная фаза подготовки к юридическому присоединению, которое запланировано на День России - 12 июня. После этого начнется ребрендинг офисов РНКБ и поэтапный перенос всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. А к концу года все 2 миллиона розничных клиентов РНКБ будут переведены в ВТБ", — отметил Горшков.
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