https://crimea.ria.ru/20250424/zhiteli-kryma-oformili-1-million-produktov-i-servisov-vtb-1145929605.html

Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ

Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ

С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T12:41

2025-04-24T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя оформили около 1 миллиона продуктов и сервисов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.Как сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, за это время розничными клиентами банка стали около 250 тысяч жителей полуострова. С осени прошлого года крымчане и севастопольцы получили возможность оформить все финансовые продукты и услуги банка.С начала интеграции клиенты РНКБ уже оформили более 350 тысяч карт ВТБ и более 270 тысяч раз выбрали себе категории кешбэка в рамках программы лояльности. Жители полуострова открыли свыше 75 тысяч вкладов и накопительных счетов объемом 85,5 миллиарда рублей. Более 220 тысяч клиентов уже установили себе мобильное приложение банка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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