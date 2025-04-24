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Ударила ножом в сердце: жительницу Севастополя обвиняют в убийстве - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Ударила ножом в сердце: жительницу Севастополя обвиняют в убийстве
Ударила ножом в сердце: жительницу Севастополя обвиняют в убийстве - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Ударила ножом в сердце: жительницу Севастополя обвиняют в убийстве
В Севастополе 29-летнюю женщину будут судить по обвинению в убийстве сожителя. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T14:18
2025-04-24T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 29-летнюю женщину будут судить по обвинению в убийстве сожителя. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По версии следствия, 9 февраля текущего года в своей квартире по ул. Папанина женщина в ходе ссоры со своим 38-летним сожителем ударила его ножом в грудь. Мужчина умер на месте.В прокуратуре Севастополя добавили, что сожители перед этим распивали спиртное, ссора произошла на почве ревности. Ударив мужчину ножом, женщина повредила ему сердце.По ходатайству следователя фигурантку взяли под стражу, где она содержится до настоящего времени. Расследование уголовного дела завершено. Женщине предъявлено обвинение в совершении убийства. Дело направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, закон и право, убийство, правосудие
Ударила ножом в сердце: жительницу Севастополя обвиняют в убийстве

В Севастополе 29-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя

14:18 24.04.2025
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе 29-летнюю женщину будут судить по обвинению в убийстве сожителя. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
По версии следствия, 9 февраля текущего года в своей квартире по ул. Папанина женщина в ходе ссоры со своим 38-летним сожителем ударила его ножом в грудь. Мужчина умер на месте.
В прокуратуре Севастополя добавили, что сожители перед этим распивали спиртное, ссора произошла на почве ревности. Ударив мужчину ножом, женщина повредила ему сердце.
По ходатайству следователя фигурантку взяли под стражу, где она содержится до настоящего времени.
Расследование уголовного дела завершено. Женщине предъявлено обвинение в совершении убийства. Дело направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
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