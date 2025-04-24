https://crimea.ria.ru/20250424/putin-otsenil-uroven-inflyatsii-v-rossii-1145934887.html

Путин оценил уровень инфляции в России

Путин оценил уровень инфляции в России - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Путин оценил уровень инфляции в России

Инфляции в России остается на уровне более десяти процентов. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T14:28

2025-04-24T14:28

2025-04-24T14:28

владимир путин (политик)

экономика

россия

инфляция

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Инфляции в России остается на уровне более десяти процентов. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.Также он отметил, что сейчас важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики.В феврале текущего года на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным Путин поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции. Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что показатель роста экономики России в пять раз опередил Европу и в 1,5 раза США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку и что будет с ценами – мнениеИндексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапаМишустин рассказал о росте реальных доходов россиян

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), экономика, россия, инфляция, новости