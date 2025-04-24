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Путин оценил уровень инфляции в России - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Путин оценил уровень инфляции в России
Путин оценил уровень инфляции в России - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Путин оценил уровень инфляции в России
Инфляции в России остается на уровне более десяти процентов. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T14:28
2025-04-24T14:28
владимир путин (политик)
экономика
россия
инфляция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Инфляции в России остается на уровне более десяти процентов. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.Также он отметил, что сейчас важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики.В феврале текущего года на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным Путин поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции. Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что показатель роста экономики России в пять раз опередил Европу и в 1,5 раза США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку и что будет с ценами – мнениеИндексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапаМишустин рассказал о росте реальных доходов россиян
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владимир путин (политик), экономика, россия, инфляция, новости
Путин оценил уровень инфляции в России

Инфляция в России остается на уровне более 10 процентов - Путин

14:28 24.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Инфляции в России остается на уровне более десяти процентов. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.
"Пока еще на высоких отметках - более 10% - остается инфляция", - обозначил Путин на совещании по экономическим вопросам.
Также он отметил, что сейчас важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики.
В феврале текущего года на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным Путин поставил перед кабмином задачу выйти на траекторию устойчивого роста экономики и добиться снижения инфляции. Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что показатель роста экономики России в пять раз опередил Европу и в 1,5 раза США.
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Владимир Путин (политик)ЭкономикаРоссияИнфляцияНовости
 
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