https://crimea.ria.ru/20250424/putin-otsenil-rost-vvp-v-2025-godu-1145937952.html

Путин оценил рост ВВП в 2025 году

Путин оценил рост ВВП в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.04.2025

Путин оценил рост ВВП в 2025 году

В текущем году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T14:57

2025-04-24T14:57

2025-04-24T14:58

россия

ввп (валовый внутренний продукт)

владимир путин (политик)

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В текущем году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились, заявил президент РФ Владимир Путин.В марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, отмечал, что валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель вырос в два раза с 2020 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП – ПутинКогда ЦБ начнет снижать ключевую ставку и что будет с ценами – мнениеЦБ назвал торговые войны новым риском

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввп (валовый внутренний продукт), владимир путин (политик), экономика, новости