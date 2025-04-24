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Путин оценил рост ВВП в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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Путин оценил рост ВВП в 2025 году
Путин оценил рост ВВП в 2025 году - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Путин оценил рост ВВП в 2025 году
В текущем году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T14:57
2025-04-24T14:58
россия
ввп (валовый внутренний продукт)
владимир путин (политик)
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В текущем году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились, заявил президент РФ Владимир Путин.В марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, отмечал, что валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель вырос в два раза с 2020 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП – ПутинКогда ЦБ начнет снижать ключевую ставку и что будет с ценами – мнениеЦБ назвал торговые войны новым риском
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россия, ввп (валовый внутренний продукт), владимир путин (политик), экономика, новости
Путин оценил рост ВВП в 2025 году

Динамика роста ВВП в в России в 2025 году будет ниже прошлогодней – Путин

14:57 24.04.2025 (обновлено: 14:58 24.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В текущем году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Правительство и центральный банк, и эксперты сходятся в оценке, что в этом году динамика валового внутреннего продукта будет чуть ниже, чем в прошлом. Но, собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени "мягкой посадке" для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и, прежде всего, побороть инфляцию", - заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, отмечал, что валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель вырос в два раза с 2020 года.
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РоссияВВП (Валовый внутренний продукт)Владимир Путин (политик)ЭкономикаНовости
 
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