https://crimea.ria.ru/20230110/simferopol-voshel-v-top-10-napravleniy-dlya-poezdok-na-poezde-v-yanvare-1126314962.html

Симферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январе

Симферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январе - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Симферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январе

Самыми популярными железнодорожными маршрутами по России после длинных новогодних каникул стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, столица Крыма – Симферополь... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T10:03

2023-01-10T10:03

2023-01-10T10:03

туризм

крым

симферополь

общество

туризм в крыму

новый год 2023

железные дороги крыма

новости крыма

поезд

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/12/1119699103_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47696e4d87c675254522a3a55f8e90f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Самыми популярными железнодорожными маршрутами по России после длинных новогодних каникул стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, столица Крыма – Симферополь находится на шестом месте рейтинга. Об этом сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".Юг по-прежнему популяренКак отмечают аналитики, больше всего поездок в период с 10 по 31 января планируется в Москву (25,5% спроса) и Санкт-Петербург (9,7% спроса). Средний чек за билет в Москву — 3 417 рублей. Больше всего билетов в столицу оформляют из Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.За билет в Санкт-Петербург платят в среднем 3 176 рублей в одну сторону. Чаще всего сюда берут билеты из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Симферополя.Далее по спросу идут южные направления: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь. В крымскую столицу больше всего билетов оформлено из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Краснодара и Минеральных Вод.Специалисты отмечают также высокую популярность ж/д поездок между самими южными городами. Например, в Сочи большинство поездок запланировано не только из Москвы, но и из Краснодара, Симферополя, Ростова-на-Дону и Анапы.Также в топ-10 по спросу входят Екатеринбург, Воронеж, Новосибирск и Тюмень.Ситуация на Новый годПохожая тенденция также наблюдалась в декабре и на новогодние праздники. Так, в этот период больше всего железнодорожных путешествий пришлось на маршрут Москва – Санкт-Петербург (9,2% спроса). Средний чек за билет в одну сторону – на уровне 3 100 рублей.Вторым по популярности стало направление Москва – Нижний Новгород, третьим – Москва – Ростов-на-Дону. Далее по востребованности следовал маршрут Москва – Симферополь. Год назад в декабре и на новогодние праздники он был на 34 месте, а теперь вошел в первую пятерку.Также в топ-10 по спросу на декабрь и новогодние праздники вошли железнодорожные направления Краснодар – Адлер, Москва – Краснодар, Москва – Воронеж, Москва – Казань, Сочи – Краснодар и Москва – Ярославль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулыОбъем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на третьВ Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах

https://crimea.ria.ru/20221225/v-sevastopole-vstretili-semimillionnogo-passazhira-poezda-tavriya-1126118088.html

крым

симферополь

москва

санкт-петербург

сочи

краснодар

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, общество, туризм в крыму, новый год 2023, железные дороги крыма, новости крыма, поезд, москва, санкт-петербург, сочи, краснодар, ростов-на-дону