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В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах
В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах - РИА Новости Крым, 26.12.2022
В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах
Тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте повысятся с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T17:46
2022-12-26T17:46
2022-12-26T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте повысятся с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.Так, на территории Крыма устанавливается покилометровый тариф в размере 1,62 рубля за один километр, в Севастополе – 2 рубля за километр, на территории Краснодарского края – 44 рубля за одну десятикилометровую зону. Таким образом, с января стоимость проезда от Симферополя до Севастополя составит 138,14 рубля, что на 10 рублей больше тарифов этого года; проезд из Анапы в Керчь обойдется в 511,28 рубля, что на 30 рублей дороже, чем сейчас.Перевозчик напоминает, что штрафы за безбилетный проезд по Крыму составляют 810 рублей, в Севастополе – 1 тысячу рублей, на Кубани – 2,2 тысячи рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублейНа новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировПовышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять
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В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах
В Крыму с 1 января подорожает проезд в пригородном железнодорожном транспорте
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте повысятся с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
Так, на территории Крыма устанавливается покилометровый тариф в размере 1,62 рубля за один километр, в Севастополе – 2 рубля за километр, на территории Краснодарского края – 44 рубля за одну десятикилометровую зону. Таким образом, с января стоимость проезда от Симферополя до Севастополя составит 138,14 рубля, что на 10 рублей больше тарифов этого года; проезд из Анапы в Керчь обойдется в 511,28 рубля, что на 30 рублей дороже, чем сейчас.
Перевозчик напоминает, что штрафы за безбилетный проезд по Крыму составляют 810 рублей, в Севастополе – 1 тысячу рублей, на Кубани – 2,2 тысячи рублей.
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