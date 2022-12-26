https://crimea.ria.ru/20221226/v-krymu-podorozhaet-proezd-v-prigorodnykh-elektropoezdakh-1126144940.html

В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах

В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах - РИА Новости Крым, 26.12.2022

В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах

Тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте повысятся с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T17:46

2022-12-26T17:46

2022-12-26T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте повысятся с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.Так, на территории Крыма устанавливается покилометровый тариф в размере 1,62 рубля за один километр, в Севастополе – 2 рубля за километр, на территории Краснодарского края – 44 рубля за одну десятикилометровую зону. Таким образом, с января стоимость проезда от Симферополя до Севастополя составит 138,14 рубля, что на 10 рублей больше тарифов этого года; проезд из Анапы в Керчь обойдется в 511,28 рубля, что на 30 рублей дороже, чем сейчас.Перевозчик напоминает, что штрафы за безбилетный проезд по Крыму составляют 810 рублей, в Севастополе – 1 тысячу рублей, на Кубани – 2,2 тысячи рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублейНа новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировПовышение цен на проезд в Крыму: опять двадцать пять

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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