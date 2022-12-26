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Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
Правительство выделит на поддержку железнодорожных пассажирских компаний 16,5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T09:37
2022-12-26T09:39
новости
железные дороги крыма
транспорт
общество
михаил мишустин
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Правительство выделит на поддержку железнодорожных пассажирских компаний 16,5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Эти деньги пойдут, в том числе, на модернизацию и закупку новых вагонов. Кроме того, решение позволит сохранить доступную стоимость билетов, обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и безопасность пассажиров.Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что в поезде сообщением Санкт-Петербург – Севастополь в тестовом режиме курсируют вагоны в новой ливрее. Если пассажирам понравится обновленный дизайн в фирменных сине-бирюзовых оттенках, то так будут выглядеть все новые вагоны поездов "Таврия".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировЖдать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, железные дороги крыма, транспорт, общество, михаил мишустин, правительство россии
Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей

Правительство направит на поддержку железнодорожных компаний 16,5 млрд рублей

09:37 26.12.2022 (обновлено: 09:39 26.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Правительство выделит на поддержку железнодорожных пассажирских компаний 16,5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Деньги направят владельцам железнодорожной инфраструктуры за предоставление льготного тарифа компаниям, которые занимаются перевозками пассажиров в пригородных поездах и поездах дальнего следования", — говорится в сообщении кабмина.

Эти деньги пойдут, в том числе, на модернизацию и закупку новых вагонов. Кроме того, решение позволит сохранить доступную стоимость билетов, обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и безопасность пассажиров.
Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что в поезде сообщением Санкт-Петербург – Севастополь в тестовом режиме курсируют вагоны в новой ливрее. Если пассажирам понравится обновленный дизайн в фирменных сине-бирюзовых оттенках, то так будут выглядеть все новые вагоны поездов "Таврия".
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НовостиЖелезные дороги КрымаТранспортОбществоМихаил МишустинПравительство России
 
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Заголовок открываемого материала
09:50Что происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность
09:37Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
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