https://crimea.ria.ru/20221226/pravitelstvo-napravit-zheleznodorozhnym-kompaniyam-165-mlrd-rubley-1126128579.html

Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей

Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Правительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей

Правительство выделит на поддержку железнодорожных пассажирских компаний 16,5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T09:37

2022-12-26T09:37

2022-12-26T09:39

новости

железные дороги крыма

транспорт

общество

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Правительство выделит на поддержку железнодорожных пассажирских компаний 16,5 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Эти деньги пойдут, в том числе, на модернизацию и закупку новых вагонов. Кроме того, решение позволит сохранить доступную стоимость билетов, обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и безопасность пассажиров.Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что в поезде сообщением Санкт-Петербург – Севастополь в тестовом режиме курсируют вагоны в новой ливрее. Если пассажирам понравится обновленный дизайн в фирменных сине-бирюзовых оттенках, то так будут выглядеть все новые вагоны поездов "Таврия".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировЖдать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, железные дороги крыма, транспорт, общество, михаил мишустин, правительство россии