Рейтинг@Mail.ru
Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241214/pozhar-na-obekte-toplivnoy-infrastruktury-pod-orlom-lokalizovali-1142619145.html
Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали
Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали
Спасатели продолжают бороться с пожаром, который вспыхнул на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после ночной атаки беспилотников. К этому... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T19:10
2024-12-14T19:12
орловская область
андрей клычков
обстрелы всу
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6fd1c0badbee866a889a0015f0c9f3e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают бороться с пожаром, который вспыхнул на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после ночной атаки беспилотников. К этому времени огонь удалось локализовать, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он подчеркнул, что в случае возникновения опасной концентрации в воздухе токсичных веществ власти готовы организовать работу пунктов временного размещения, однако сейчас это не требуется."Ситуация на объекте находится под контролем. Происшествие никак не сказалось на функционировании важных инфраструктурных узлов и объектов, в том числе заправочных станций региона. Сотрудники оперативных служб продолжают свою работу, а наша задача – сохранять спокойствие, не верить "фейковым" новостям", - подчеркнул Клычков.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.В течение дня беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской областиРебенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домАтака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
орловская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9abd7d84b847243ccb85ccd4fca12d41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орловская область, андрей клычков, обстрелы всу, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность
Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали

В Орловской области локализовали пожар на объекте топливной инфраструктуры после атаки ВСУ

19:10 14.12.2024 (обновлено: 19:12 14.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают бороться с пожаром, который вспыхнул на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после ночной атаки беспилотников. К этому времени огонь удалось локализовать, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"В настоящее время возгорание полностью локализовано, площадь горения уменьшается, начата пенная атака, продолжается тушение. В постоянном режиме проводим мониторинг воздуха и окружающей территории. Рекомендуется не открывать окна и форточки, не покидать дом без необходимости до завершения устранения возгорания", - написал он в Telegram.
Он подчеркнул, что в случае возникновения опасной концентрации в воздухе токсичных веществ власти готовы организовать работу пунктов временного размещения, однако сейчас это не требуется.
"Ситуация на объекте находится под контролем. Происшествие никак не сказалось на функционировании важных инфраструктурных узлов и объектов, в том числе заправочных станций региона. Сотрудники оперативных служб продолжают свою работу, а наша задача – сохранять спокойствие, не верить "фейковым" новостям", - подчеркнул Клычков.
В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.
Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
В течение дня беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом
Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
 
Орловская областьАндрей КлычковОбстрелы ВСУПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ
20:09Канатную дорогу на Ай-Петри остановят из-за непогоды
19:54Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный
19:34Удары возмездия за Таганрог и драка детей в Крыму: топ новостей недели
19:10Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали
18:52ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
18:40Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях Трампа
18:19В Крыму пенсионерка полвека живет в аварийном доме из-за халатности
18:09Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы
17:53Вакцина от рака в России будет бесплатной
17:32"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани
17:19Ледяная глыба придавила ребенка во время игры
16:56Расписание поездов в Крым меняется с 15 декабря
16:24В составе России могут появиться новые регионы – Медведев
16:05Беспилотник сбит над Воронежской областью
16:03Путин предложил расширить проект "Время героев" в регионах
15:38Никакой шантаж не остановит развитие России – Путин
15:16"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВО
15:07Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России
14:54"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе
Лента новостейМолния