Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали
В Орловской области локализовали пожар на объекте топливной инфраструктуры после атаки ВСУ
19:10 14.12.2024 (обновлено: 19:12 14.12.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают бороться с пожаром, который вспыхнул на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после ночной атаки беспилотников. К этому времени огонь удалось локализовать, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"В настоящее время возгорание полностью локализовано, площадь горения уменьшается, начата пенная атака, продолжается тушение. В постоянном режиме проводим мониторинг воздуха и окружающей территории. Рекомендуется не открывать окна и форточки, не покидать дом без необходимости до завершения устранения возгорания", - написал он в Telegram.
Он подчеркнул, что в случае возникновения опасной концентрации в воздухе токсичных веществ власти готовы организовать работу пунктов временного размещения, однако сейчас это не требуется.
"Ситуация на объекте находится под контролем. Происшествие никак не сказалось на функционировании важных инфраструктурных узлов и объектов, в том числе заправочных станций региона. Сотрудники оперативных служб продолжают свою работу, а наша задача – сохранять спокойствие, не верить "фейковым" новостям", - подчеркнул Клычков.
В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.
Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
В течение дня беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.
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