https://crimea.ria.ru/20241214/pozhar-na-obekte-toplivnoy-infrastruktury-pod-orlom-lokalizovali-1142619145.html

Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали

Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Пожар на объекте топливной инфраструктуры под Орлом локализовали

Спасатели продолжают бороться с пожаром, который вспыхнул на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после ночной атаки беспилотников. К этому... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T19:10

2024-12-14T19:10

2024-12-14T19:12

орловская область

андрей клычков

обстрелы всу

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают бороться с пожаром, который вспыхнул на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области после ночной атаки беспилотников. К этому времени огонь удалось локализовать, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он подчеркнул, что в случае возникновения опасной концентрации в воздухе токсичных веществ власти готовы организовать работу пунктов временного размещения, однако сейчас это не требуется."Ситуация на объекте находится под контролем. Происшествие никак не сказалось на функционировании важных инфраструктурных узлов и объектов, в том числе заправочных станций региона. Сотрудники оперативных служб продолжают свою работу, а наша задача – сохранять спокойствие, не верить "фейковым" новостям", - подчеркнул Клычков.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор.Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.В течение дня беспилотник ВСУ был сбит над Воронежской областью. Обошлось без жертв и разрушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской областиРебенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домАтака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, андрей клычков, обстрелы всу, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность