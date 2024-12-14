https://crimea.ria.ru/20241214/goryaschee-toplivo-i-vybitye-okna-ataka-bespilotnikov-na-orlovskuyu-oblast-1142609358.html

Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область

Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область

В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T07:31

2024-12-14T07:31

2024-12-14T07:30

нефтебаза

орловская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

россия

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Клычков уточнил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки, жертв и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефтебаза, орловская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, происшествия, новости