Рейтинг@Mail.ru
Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241214/goryaschee-toplivo-i-vybitye-okna-ataka-bespilotnikov-na-orlovskuyu-oblast-1142609358.html
Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область
Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область
В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T07:31
2024-12-14T07:30
нефтебаза
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
россия
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2da6e6d5fdf3b937f7f274af09aabe0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Клычков уточнил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки, жертв и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
орловская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a9687a6c234daa3ae1dc402a86e21131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нефтебаза, орловская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, происшествия, новости
Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область

Дроны ВСУ атаковали Орловскую область - горит объект топливной инфраструктуры

07:31 14.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов", - написал он в Telegram-канале.
Клычков уточнил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки, жертв и пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НефтебазаОрловская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15На Украине начали собирать чешские винтовки BREN-2
08:51Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе
08:35На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО
08:01В Грузии стартовали выборы президента
07:31Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область
07:20Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
07:04Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают
00:01Какой сегодня праздник: 14 декабря
00:00Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
23:00Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое
22:54Сломанные новогодние елки и награды РИА Новости Крым: главное за день
22:37Команда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта
22:03Ответ за Таганрог и блокировка Viber: главное за день
21:42Над Донецком сбили дальнобойные ракеты
21:35Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен
20:59В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры
20:38Дроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый
20:20Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину
20:09В России ограничили доступ к Viber
20:04Мороз и солнце сменят дожди: погода в Крыму на выходных
Лента новостейМолния