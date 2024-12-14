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Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область
Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область
В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T07:31
2024-12-14T07:31
2024-12-14T07:30
нефтебаза
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Клычков уточнил, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки, жертв и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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нефтебаза, орловская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, происшествия, новости
Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область
Дроны ВСУ атаковали Орловскую область - горит объект топливной инфраструктуры