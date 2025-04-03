https://crimea.ria.ru/20250403/glavkom-nato-sdelal-zayavlenie-o-preimuschestve-oreshnika-1145425435.html

Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"

Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника" - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"

Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T18:32

2025-04-03T18:32

2025-04-03T18:32

ракетная система средней дальности "орешник"

нато

россия

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.Среди таких "новых возможностей" он упомянул испытание в боевых условиях системы "Орешник".Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что в ответ на удары Украины по объектам в Курской и Брянской областях, ракетами ATACMS и Storm Shadow 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Ранее сообщалось, что российские ракетные комплексы "Орешник" планируют разместить на территории Белоруссии ближе к Смоленску.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику."Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – ПутинПутин: "Орешник" – историческое событиеПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", нато, россия, оружие, новости