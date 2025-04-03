Рейтинг@Mail.ru
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника" - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250403/glavkom-nato-sdelal-zayavlenie-o-preimuschestve-oreshnika-1145425435.html
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника" - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T18:32
2025-04-03T18:32
ракетная система средней дальности "орешник"
нато
россия
оружие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139737894_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a1c852603d9eeaa50079283e8de19a6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.Среди таких "новых возможностей" он упомянул испытание в боевых условиях системы "Орешник".Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что в ответ на удары Украины по объектам в Курской и Брянской областях, ракетами ATACMS и Storm Shadow 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Ранее сообщалось, что российские ракетные комплексы "Орешник" планируют разместить на территории Белоруссии ближе к Смоленску.В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику."Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – ПутинПутин: "Орешник" – историческое событиеПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139737894_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_6ad41f4cf13bf29d0c42678f1138d75b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ракетная система средней дальности "орешник", нато, россия, оружие, новости
Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"

Главком НАТО Каволи заявил, что РФ рассчитывает на преимущество за счет Орешника

18:32 03.04.2025
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Россия рассчитывает в будущем получить преимущество, которое дадут ей такие системы вооружения, как "Орешник", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Эти новые возможности показывают, что российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на будущем поле боя", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США.
Среди таких "новых возможностей" он упомянул испытание в боевых условиях системы "Орешник".
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что в ответ на удары Украины по объектам в Курской и Брянской областях, ракетами ATACMS и Storm Shadow 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Ранее сообщалось, что российские ракетные комплексы "Орешник" планируют разместить на территории Белоруссии ближе к Смоленску.
В ноябре прошлого года ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику.
"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру поверхности Солнца – Путин
Путин: "Орешник" – историческое событие
Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
 
Ракетная система средней дальности "Орешник"НАТОРоссияОружиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09Пять дней под завалами: в Мьянме спасли чудом выжившего человека
18:32Главком НАТО сделал заявление о преимуществе "Орешника"
18:03Макрон призывает приостановить инвестиции в США после введения пошлин
17:50Традиции и новации: в "Артеке" педагоги из 13 регионов РФ делятся опытом
17:15Он был патриотом: в Севастополе проводили в последний путь героя СВО
16:55Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас
16:32Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт
16:01В Севастополе четыре человека спаслись из горящей квартиры в многоэтажке
15:52Венгрия покидает Международный уголовный суд – Орбан объяснил причины
15:41В Крыму в армию призовут около 2500 человек
15:33Студенты из Крыма совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО
15:09Армия РФ уничтожила почти 200 боевиков ВСУ в Курской области – Минобороны
14:53В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца
14:44Натовская техника горит на полях спецоперации – Минобороны РФ
14:21Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий
14:07Подрядчик возместит ущерб за пожар в девятиэтажке в Симферополе
14:06Был честным и отважным: в Крыму простились с героем СВО
13:54ВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины
13:46Как россияне оценивают воссоединение Донбасса и Новороссии с РФ – опрос
13:23Минобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье
Лента новостейМолния