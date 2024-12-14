https://crimea.ria.ru/20241214/krymskiy-most-seychas--dannye-k-vecheru-subboty-1142617719.html

Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы

Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы

В субботу проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T18:09

2024-12-14T18:09

2024-12-14T18:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

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тамань

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В субботу проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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