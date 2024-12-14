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Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы
Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы
В субботу проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T18:09
2024-12-14T18:09
2024-12-14T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В субботу проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы
Крымский мост сейчас свободен для проезда машин с обеих сторон