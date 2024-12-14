Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241214/krymskiy-most-seychas--dannye-k-vecheru-subboty-1142617719.html
Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы
Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы
В субботу проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T18:09
2024-12-14T18:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_449:572:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e401c39a98c6a70d951ff41773b9435.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В субботу проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_688:588:2634:2048_1920x0_80_0_0_9689c359457c2b921b3d4a885935eb87.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы

Крымский мост сейчас свободен для проезда машин с обеих сторон

18:09 14.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В субботу проезд к досмотровыми пунктами у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09Крымский мост сейчас – данные к вечеру субботы
17:53Вакцина от рака в России будет бесплатной
17:32"Летел" на красный: ребенок погиб в ДТП с КамАЗом на Кубани
17:19Ледяная глыба придавила ребенка во время игры
16:56Расписание поездов в Крым меняется с 15 декабря
16:24В составе России могут появиться новые регионы – Медведев
16:05Беспилотник сбит над Воронежской областью
16:03Путин предложил расширить проект "Время героев" в регионах
15:38Никакой шантаж не остановит развитие России – Путин
15:16"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВО
15:07Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России
14:54"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе
14:12ВСУ на Курском направлении теряют сотни боевиков в бою и сдаются в плен
13:42Новости СВО: украинские войска за сутки потеряли 1375 боевиков
13:07Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ
12:41Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации
12:11Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК
11:58Все зависит от силовиков: эксперт о ситуации в Грузии в день выборов
11:46В Крым идет сильный ветер - объявлено штормовое предупреждение
11:38Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом
Лента новостейМолния