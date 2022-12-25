https://crimea.ria.ru/20221225/v-sevastopole-vstretili-semimillionnogo-passazhira-poezda-tavriya-1126118088.html
В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"
В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия" - РИА Новости Крым, 25.12.2022
В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"
В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T09:25
2022-12-25T09:25
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из Санкт-Петербурга вместе с мужем и двумя дочерями – Полиной и Ксюшей.Светлане достался билет в восьмом вагоне поезда №7. На перроне петербурженку встречали представители компании-перевозчика, севастопольского управления туризма и руководство железнодорожного вокзала."Гранд Экспресс Сервис" подарил семье сертификат с возможностью бесплатной поездки в Крым и обратно в 2023 году.Как сообщил представитель перевозчика Альберт Садретдинов, в состав поезда впервые включили новые вагоны производства Тверского вагоностроительного завода."Вагоны оформлены в сине-голубых тонах в морской тематике. Пока мы тестируем новый дизайн, надеемся получить обратную связь от пассажиров, чтобы в дальнейшем оформить вагоны именно в таком варианте", – сказал Садретдинов.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировПоезда в Крым переходят на зимнее расписаниеВ декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд
https://crimea.ria.ru/20221204/zhdat-li-rossiyanam-povysheniya-tsen-na-proezd-v-poezdakh-1125671085.html
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севастополь, поезд, крым, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, общество, туризм в крыму, новости крыма
В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"
Семимиллионный пассажир поезда "Таврия" прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга
09:25 25.12.2022 (обновлено: 11:04 25.12.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из Санкт-Петербурга вместе с мужем и двумя дочерями – Полиной и Ксюшей.
Светлане достался билет в восьмом вагоне поезда №7. На перроне петербурженку встречали представители компании-перевозчика, севастопольского управления туризма и руководство железнодорожного вокзала.
"Мы приехали с семьей на отдых в Севастополь. Давно не были в Крыму, соскучились по друзьям. Планируем встретить здесь новогодние праздники. Очень приятно от такого количества внимания и подарков", – прокомментировала встречу Светлана.
"Гранд Экспресс Сервис" подарил семье сертификат с возможностью бесплатной поездки в Крым и обратно в 2023 году.
Как сообщил представитель перевозчика Альберт Садретдинов, в состав поезда впервые включили новые вагоны производства Тверского вагоностроительного завода.
"Вагоны оформлены в сине-голубых тонах в морской тематике. Пока мы тестируем новый дизайн, надеемся получить обратную связь от пассажиров, чтобы в дальнейшем оформить вагоны именно в таком варианте", – сказал Садретдинов.
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