https://crimea.ria.ru/20221225/v-sevastopole-vstretili-semimillionnogo-passazhira-poezda-tavriya-1126118088.html

В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"

В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия" - РИА Новости Крым, 25.12.2022

В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"

В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T09:25

2022-12-25T09:25

2022-12-25T11:04

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из Санкт-Петербурга вместе с мужем и двумя дочерями – Полиной и Ксюшей.Светлане достался билет в восьмом вагоне поезда №7. На перроне петербурженку встречали представители компании-перевозчика, севастопольского управления туризма и руководство железнодорожного вокзала."Гранд Экспресс Сервис" подарил семье сертификат с возможностью бесплатной поездки в Крым и обратно в 2023 году.Как сообщил представитель перевозчика Альберт Садретдинов, в состав поезда впервые включили новые вагоны производства Тверского вагоностроительного завода."Вагоны оформлены в сине-голубых тонах в морской тематике. Пока мы тестируем новый дизайн, надеемся получить обратную связь от пассажиров, чтобы в дальнейшем оформить вагоны именно в таком варианте", – сказал Садретдинов.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировПоезда в Крым переходят на зимнее расписаниеВ декабре из Москвы в Крым пустят дополнительный поезд

https://crimea.ria.ru/20221204/zhdat-li-rossiyanam-povysheniya-tsen-na-proezd-v-poezdakh-1125671085.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, поезд, крым, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, общество, туризм в крыму, новости крыма