https://crimea.ria.ru/20241122/oreshnik-idet-v-seriynoe-proizvodstvo-1142072207.html

Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство

Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство

Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента: РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T19:45

2024-11-22T19:45

2024-11-22T19:57

ракетная система средней дальности "орешник"

владимир путин (политик)

оружие

россия

рвсн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента:Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

https://crimea.ria.ru/20241122/vozmozhnyy-udar-oreshnikom-po-evrope---ekspert-nazval-veroyatnye-tseli--1142059380.html

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), оружие, россия, рвсн