Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство
Путин рассказал о системе "Орешник" - она идет в серийное производство
19:45 22.11.2024 (обновлено: 19:57 22.11.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента:
- —Достигнутые результаты и скорость разработки ракет "Орешник" вызывают гордость и восхищение.
- —Запас систем "Орешник" имеется.
- —Россия будет продолжать испытания этого комплекса.
- —Результаты и скорость разработки "Орешника" показали, что отечественная школа ракетостроения способна решать задачи по обеспечению суверенитета России.
- —Система "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, это результат работы специалистов из новой России.
- —Ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное оружие.
- —Разработки, подобные системе "Орешник", имеют жизненно важное значение для России.
- —Важно, что система "Орешник" уже сегодня есть у России, в отличие от других стран.
- —Система "Орешник" является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России.
- —Система "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения.
- —Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существуют, ее испытания будут продолжены.
- —Решение по серийному производству системы "Орешник" принято и практически организовано.
- —В России несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания.
- —Создатели и проектировщики системы "Орешник" будут представлены к госнаградам.
- —Не исключено, что подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что у России она есть сегодня.
- —Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска.
Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: