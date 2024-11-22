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Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство
Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство
Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента: РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T19:45
2024-11-22T19:57
ракетная система средней дальности "орешник"
владимир путин (политик)
оружие
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента:Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:База ПРО США в Польше вошла в число целей для поражения войсками РоссииВ Киеве сделали заявление после удара российской ракеты "Орешник"Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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ракетная система средней дальности "орешник", владимир путин (политик), оружие, россия, рвсн
Что Путин рассказал про "Орешник": ракета идет в серийное производство

Путин рассказал о системе "Орешник" - она идет в серийное производство

19:45 22.11.2024 (обновлено: 19:57 22.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты. Архивное фото
Пуск ракеты. Архивное фото
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководством Минобороны. Основные заявления президента:
  • Достигнутые результаты и скорость разработки ракет "Орешник" вызывают гордость и восхищение.
  • Запас систем "Орешник" имеется.
  • Россия будет продолжать испытания этого комплекса.
  • Результаты и скорость разработки "Орешника" показали, что отечественная школа ракетостроения способна решать задачи по обеспечению суверенитета России.
  • Система "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, это результат работы специалистов из новой России.
  • Ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное оружие.
  • Разработки, подобные системе "Орешник", имеют жизненно важное значение для России.
  • Важно, что система "Орешник" уже сегодня есть у России, в отличие от других стран.
  • Система "Орешник" является еще одним гарантом суверенитета и территориальной целостности России.
  • Система "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения.
  • Противодействия системе "Орешник" на сегодня не существуют, ее испытания будут продолжены.
  • Решение по серийному производству системы "Орешник" принято и практически организовано.
  • В России несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания.
  • Создатели и проектировщики системы "Орешник" будут представлены к госнаградам.
  • Не исключено, что подобные "Орешнику" системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что у России она есть сегодня.
  • Система "Орешник" будет поставлена на вооружение в ракетные войска.
Российская баллистическая гиперзвуковая ракета средней дальности "Орешник" была испытана в боевых условиях на Украине - Вооруженные силы РФ ударили ею по комплексу ВПК в Днепропетровске. Об этом в четверг сообщил президент России Владимир Путин.
15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВО >>
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