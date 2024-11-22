https://crimea.ria.ru/20241122/srochnoe-zayavlenie-putina-po-raketnym-udaram-vzbudorazhilo-zapad-1142049563.html

Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет и сообщил об испытаниях... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T09:09

2024-11-22T09:09

2024-11-22T09:09

владимир путин (политик)

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет и сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник". По словам президента, эта баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО. Как на это отреагировали на Западе – в подборке РИА Новости Крым.Реакция Белого дома и ПентагонаПентагон в четверг подтвердил, что Россия предупредила США о планах провести тестовый запуск новой ракеты средней дальности "Орешник", сообщила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.По словам Сингх, Америка не стремится к конфликту с Россией, однако США продолжат поддерживать Украину. Тем не менее свои войска для участия в конфликте США отправлять не намерены.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США заранее уведомили Украину и ближайших союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности.Также в четверг Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины. Она добавила, что Вашингтон остается привержен своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны России.Жан-Пьер также сообщила, что администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины.Ответ НАТООфициальный представитель НАТО Фарах Дахлалла также заявила, что использование Россией новой баллистической ракеты средней дальности для удара по Украине не заставит союзников по НАТО отказаться от поддержки Киева.Призыв ООНОфис генсека ООН призвал Москву и Киев к "срочным шагам" по деэскалации конфликта на Украине, пишет РИА Новости.Так представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал обращение президента России Владимира Путина об испытании новейшей ракеты "Орешник" и о том, что РФ имеет право применять оружие против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по ее территории.Дюжаррик заявил, что события развиваются в "неправильном направлении", и назвал такое положение дел "тревожным".Сообщения в западных СМИГазета New York Times пишет, что Путин заявил о ракетном ударе в качестве "угрозы Западу". Также издание отмечает, что запуск новой российской ракеты "Орешник" вызвал широкий резонанс в Европе и на Украине.Британская газета Mirror назвала заявление Путина "предупредительным выстрелом" Третьей мировой войны".The Guardian сообщает, что запуск новой ракеты "Орешник" имеет большую значимость для Европы.Американский журнал Newsweek отметил, что Путин назвал испытания успешными.Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что российский "Орешник" превосходит западные ATACMS и Storm Shadow по радиусу действия и мощности, пишут "Известия". По его словам, президент России Владимир Путин "поставил США, Великобританию, НАТО и Украину в известность о том, что дальнейшая эскалация этого конфликта будет иметь последствия, что использование Украиной американского и британского оружия для нанесения ударов по целям на территории России неприемлемо и что Россия ответит соответствующим образом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеРегиональный конфликт на Украине приобрел масштаб глобального характера Картаполов: заявление Путина - предостережение Западу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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