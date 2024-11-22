Молчание Трампа о дальнобойных ударах по России говорит о многом – мнение
Молчание Трампа об ударах ракетами вглубь РФ говорит о его непредсказуемости – политолог
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Молчание новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу ударов дальнобойными ракетами НАТО вглубь России говорит о его непредсказуемости. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
По его словам, если действия нынешней власти США в лице Джо Байдена не вызывают вопросов, поскольку эти люди, как и ранее, в погоне за эскалацией "вообще не просчитывают варианты", то затянувшееся молчание Трампа удивляет и настораживает.
"Мы действительно находимся на грани Третьей мировой войны. Но человек, который неоднократно в период предвыборной кампании заявлял, что этот конфликт должен быть локализирован, молчит. Говорит Маск, Вэнс, а он молчит. Ни слова, вообще никакой реакции", – прокомментировал Гусев.
При этом, по мнению политолога, "Трамп не в прострации, поскольку этого человека достаточно тяжело вывести из равновесия, и у него точно есть своя позиция".
Происходящее лишний раз доказывает, что Трамп человек непредсказуемый, что можно было наблюдать еще в его первое четырехлетие президентства с 2016 по 2020 год, считает Гусев.
"И эта непредсказуемость, эти его достаточно резкие повороты влево, вправо и так далее убеждает меня в том, что Трамп будет не лучше, чем Байден", – делает вывод эксперт.
Ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков предположил, что Трамп не высказывается по поводу ударов американскими и британскими ракетами вглубь России, чтобы не показать слабость в противостоянии с оппонентами из демократической партии.
А профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин высказал мнение, что решение бить оружием НАТО по России было согласовано с Трампом.
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