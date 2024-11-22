https://crimea.ria.ru/20241122/molchanie-trampa-o-dalnoboynykh-udarakh-po-rossii-govorit-o-mnogom--mnenie-1142059659.html

Молчание Трампа о дальнобойных ударах по России говорит о многом – мнение

Молчание Трампа о дальнобойных ударах по России говорит о многом – мнение - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Молчание Трампа о дальнобойных ударах по России говорит о многом – мнение

Молчание новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу ударов дальнобойными ракетами НАТО вглубь России говорит о его непредсказуемости. Такое мнение... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T13:47

2024-11-22T13:47

2024-11-22T13:47

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

сша

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

политика

россия

в мире

мнения

александр гусев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Молчание новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу ударов дальнобойными ракетами НАТО вглубь России говорит о его непредсказуемости. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его словам, если действия нынешней власти США в лице Джо Байдена не вызывают вопросов, поскольку эти люди, как и ранее, в погоне за эскалацией "вообще не просчитывают варианты", то затянувшееся молчание Трампа удивляет и настораживает.При этом, по мнению политолога, "Трамп не в прострации, поскольку этого человека достаточно тяжело вывести из равновесия, и у него точно есть своя позиция".Происходящее лишний раз доказывает, что Трамп человек непредсказуемый, что можно было наблюдать еще в его первое четырехлетие президентства с 2016 по 2020 год, считает Гусев.Ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков предположил, что Трамп не высказывается по поводу ударов американскими и британскими ракетами вглубь России, чтобы не показать слабость в противостоянии с оппонентами из демократической партии.А профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин высказал мнение, что решение бить оружием НАТО по России было согласовано с Трампом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и ТрампаОтменит ли Трамп разрешение бить ракетами США вглубь России – мнениеПутин: РФ испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности

https://crimea.ria.ru/20241122/15-minut-do-londona-pochemu-rossiyskiy-oreshnik-neuyazvim-dlya-pvo-1142058801.html

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дональд трамп, сша, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, политика, россия, в мире, мнения, александр гусев, безопасность