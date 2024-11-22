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Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа
Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа
Альянс владельца транснациональных компаний Илона Маска и республиканца Дональда Трампа выходит за рамки обычного для Америки и рискует не продержаться до конца РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T06:46
2024-11-22T09:13
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
илон маск
мнения
политика
игорь шатров
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Альянс владельца транснациональных компаний Илона Маска и республиканца Дональда Трампа выходит за рамки обычного для Америки и рискует не продержаться до конца президентства новоизбранного лидера США. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, так сложилось в Америке, что представители наднациональных элит в кругах бизнес-сообщества, в том числе IT-индустрии, традиционно поддерживали демократов.Но уже сейчас можно сказать, что этот уникальный альянс, скорее всего, не продержится долго, и дело тут не в его нетрадиционности, считает политолог."То, что у Маска – убеждения, у Трампа – политическая игра. И когда Маск убедится, что Трамп не совсем тот, за кого себя выдает, что больше играет, Маск тогда какую-то свою позицию возьмет, более независимую. Поэтому я бы не видел здесь больших перспектив союза. И я не уверен, что они сохранят свой альянс до конца президентства Трампа", – сказал политолог.Сам Маск как хороший пиарщик воспользовался ситуацией в США, чтобы вовремя и правильно презентовать самого себя народу, отметил Шатров. Так происходило даже тогда, когда это не несло ему финансовых выгод, а значит, о политической карьере Маск задумывался, и всерьез, делает вывод эксперт.При этом подчеркнул, что его не удивит также и то, если избран Маск будет от демократической партии."Все что угодно может произойти, потому что там весьма условны разницы между партиями. И Трамп изначально в свое первое президентство был весьма относительный республиканец. Так что здесь все не так однозначно", – заключил эксперт.Ранее в ноябре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил имена назначенцев на ряд ключевых постов в своей администрации. Миллиардеру Илону Маску Трамп предложил возглавить департамент эффективности правительства. Вместе с ним курировать ведомство будет бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами.Ранее о том, что ситуация в США сформировалась уникальная, говорил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, в частности, отмечая, как разрастаются ряды трампистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто займет ключевые посты в администрации Трампа Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой
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дональд трамп, илон маск, мнения, политика, игорь шатров, сша
Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа

Альянс Маска и Трампа расколется до конца президентского срока нового лидера США – эксперт

06:46 22.11.2024 (обновлено: 09:13 22.11.2024)
 
© AP Photo Matt RourkeДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo Matt Rourke
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Альянс владельца транснациональных компаний Илона Маска и республиканца Дональда Трампа выходит за рамки обычного для Америки и рискует не продержаться до конца президентства новоизбранного лидера США. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По словам Шатрова, так сложилось в Америке, что представители наднациональных элит в кругах бизнес-сообщества, в том числе IT-индустрии, традиционно поддерживали демократов.
"Их принципы более отражают позицию демократов, где интересы национальных правительств вторичны по отношению к интересам транснациональных корпораций, – заметил Шатров. – И как так получилось, что Маск играет в эту игру с республиканцем Трампом, думаю, мы со временем поймем. Возможно, его привлек авантюризм, свойственный ему самому".
Но уже сейчас можно сказать, что этот уникальный альянс, скорее всего, не продержится долго, и дело тут не в его нетрадиционности, считает политолог.
"То, что у Маска – убеждения, у Трампа – политическая игра. И когда Маск убедится, что Трамп не совсем тот, за кого себя выдает, что больше играет, Маск тогда какую-то свою позицию возьмет, более независимую. Поэтому я бы не видел здесь больших перспектив союза. И я не уверен, что они сохранят свой альянс до конца президентства Трампа", – сказал политолог.
Сам Маск как хороший пиарщик воспользовался ситуацией в США, чтобы вовремя и правильно презентовать самого себя народу, отметил Шатров. Так происходило даже тогда, когда это не несло ему финансовых выгод, а значит, о политической карьере Маск задумывался, и всерьез, делает вывод эксперт.
"И я не удивлюсь, если Маск будет следующим президентом", – заметил Шатров.
При этом подчеркнул, что его не удивит также и то, если избран Маск будет от демократической партии.
"Все что угодно может произойти, потому что там весьма условны разницы между партиями. И Трамп изначально в свое первое президентство был весьма относительный республиканец. Так что здесь все не так однозначно", – заключил эксперт.
Ранее в ноябре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил имена назначенцев на ряд ключевых постов в своей администрации. Миллиардеру Илону Маску Трамп предложил возглавить департамент эффективности правительства. Вместе с ним курировать ведомство будет бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами.
Ранее о том, что ситуация в США сформировалась уникальная, говорил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, в частности, отмечая, как разрастаются ряды трампистов.
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