https://crimea.ria.ru/20241122/netraditsionnyy-alyans-k-chemu-privedet-soyuz-maska-i-trampa-1142033317.html

Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа

Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа

Альянс владельца транснациональных компаний Илона Маска и республиканца Дональда Трампа выходит за рамки обычного для Америки и рискует не продержаться до конца РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T06:46

2024-11-22T06:46

2024-11-22T09:13

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

илон маск

мнения

политика

игорь шатров

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Альянс владельца транснациональных компаний Илона Маска и республиканца Дональда Трампа выходит за рамки обычного для Америки и рискует не продержаться до конца президентства новоизбранного лидера США. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам Шатрова, так сложилось в Америке, что представители наднациональных элит в кругах бизнес-сообщества, в том числе IT-индустрии, традиционно поддерживали демократов.Но уже сейчас можно сказать, что этот уникальный альянс, скорее всего, не продержится долго, и дело тут не в его нетрадиционности, считает политолог."То, что у Маска – убеждения, у Трампа – политическая игра. И когда Маск убедится, что Трамп не совсем тот, за кого себя выдает, что больше играет, Маск тогда какую-то свою позицию возьмет, более независимую. Поэтому я бы не видел здесь больших перспектив союза. И я не уверен, что они сохранят свой альянс до конца президентства Трампа", – сказал политолог.Сам Маск как хороший пиарщик воспользовался ситуацией в США, чтобы вовремя и правильно презентовать самого себя народу, отметил Шатров. Так происходило даже тогда, когда это не несло ему финансовых выгод, а значит, о политической карьере Маск задумывался, и всерьез, делает вывод эксперт.При этом подчеркнул, что его не удивит также и то, если избран Маск будет от демократической партии."Все что угодно может произойти, потому что там весьма условны разницы между партиями. И Трамп изначально в свое первое президентство был весьма относительный республиканец. Так что здесь все не так однозначно", – заключил эксперт.Ранее в ноябре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил имена назначенцев на ряд ключевых постов в своей администрации. Миллиардеру Илону Маску Трамп предложил возглавить департамент эффективности правительства. Вместе с ним курировать ведомство будет бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами.Ранее о том, что ситуация в США сформировалась уникальная, говорил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, в частности, отмечая, как разрастаются ряды трампистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто займет ключевые посты в администрации Трампа Либералы любят войну: Маск о разрешении США бить ATACMS по России Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой

https://crimea.ria.ru/20241121/udary-natovskimi-raketami-vglub-rossii-pochemu-molchit-tramp-1142041820.html

сша

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дональд трамп, илон маск, мнения, политика, игорь шатров, сша