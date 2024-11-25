https://crimea.ria.ru/20241125/sk-vozbudil-delo-posle-vozgoraniya-samoleta-superjet-v-antale-1142106158.html

СК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье

СК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье - РИА Новости Крым, 25.11.2024

СК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 при грубой посадке в аэропорту турецкой Антальи. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T11:21

2024-11-25T11:21

2024-11-25T11:21

sukhoi superjet 100

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 при грубой посадке в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Следователи произвели осмотр места вылета в аэропорту Сочи и изъяли необходимую документацию, добавили в ведомстве. Назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей.24 ноября в аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Сочи. В авиакомпании сообщили, что "в результате сдвига ветра произошла грубая посадка".Пожар удалось оперативно потушить. Никто из находившихся на воздушном судне не пострадал. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.Пассажиров доставили на аэровокзал. Как сообщило в понедельник генконсульство РФ в Турции, российские дипломаты во взаимодействии с турецкими коллегами, Росавиация и авиакомпания оказывают им содействие.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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анталья

турция

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sukhoi superjet 100, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, самолет, анталья, турция, новости