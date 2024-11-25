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СК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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СК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье
СК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье - РИА Новости Крым, 25.11.2024
СК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 при грубой посадке в аэропорту турецкой Антальи. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T11:21
2024-11-25T11:21
sukhoi superjet 100
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
самолет
анталья
турция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 при грубой посадке в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Следователи произвели осмотр места вылета в аэропорту Сочи и изъяли необходимую документацию, добавили в ведомстве. Назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей.24 ноября в аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Сочи. В авиакомпании сообщили, что "в результате сдвига ветра произошла грубая посадка".Пожар удалось оперативно потушить. Никто из находившихся на воздушном судне не пострадал. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.Пассажиров доставили на аэровокзал. Как сообщило в понедельник генконсульство РФ в Турции, российские дипломаты во взаимодействии с турецкими коллегами, Росавиация и авиакомпания оказывают им содействие.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241125/vozgoranie-rossiyskogo-samoleta-v-turetskom-aeroportu--chto-izvestno-1142101297.html
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sukhoi superjet 100, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, самолет, анталья, турция, новости
СК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после возгорания самолета в аэропорту Антальи

11:21 25.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 при грубой посадке в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Следователи произвели осмотр места вылета в аэропорту Сочи и изъяли необходимую документацию, добавили в ведомстве. Назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей.
24 ноября в аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Сочи. В авиакомпании сообщили, что "в результате сдвига ветра произошла грубая посадка".
Пожар удалось оперативно потушить. Никто из находившихся на воздушном судне не пострадал. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.
Пассажиров доставили на аэровокзал. Как сообщило в понедельник генконсульство РФ в Турции, российские дипломаты во взаимодействии с турецкими коллегами, Росавиация и авиакомпания оказывают им содействие.
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Sukhoi Superjet 100СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияСамолетАнтальяТурцияНовости
 
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