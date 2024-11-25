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Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу
Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу
Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте начала работу, сообщили в пресс-службе Туристического центра. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T10:15
2024-11-25T10:15
канатная дорога
канатная дорога на ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте начала работу, сообщили в пресс-службе Туристического центра."Сегодня погода на Ай-Петри отличная, и канатная дорога работает", - говорится в сообщении.В турцентре предупредили, что со вторника ожидается ухудшение погодных условий, которые могут повлиять на работу канатной дороги.Ранее канатную дорогу на Ай-Петри в Ялте останавливали из-за непогоды.Крымский главк МЧС предупреждал о резком ухудшении погоды на полуострове.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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канатная дорога, канатная дорога на ай-петри, ай-петри, новости крыма, крым, туризм в крыму
Канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу

В Крыму канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу

10:15 25.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКанатная дорога Мисхор-Ай-Петри
Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте начала работу, сообщили в пресс-службе Туристического центра.
"Сегодня погода на Ай-Петри отличная, и канатная дорога работает", - говорится в сообщении.
В турцентре предупредили, что со вторника ожидается ухудшение погодных условий, которые могут повлиять на работу канатной дороги.
Ранее канатную дорогу на Ай-Петри в Ялте останавливали из-за непогоды.
Крымский главк МЧС предупреждал о резком ухудшении погоды на полуострове.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Канатная дорогаКанатная дорога на Ай-ПетриАй-ПетриНовости КрымаКрымТуризм в Крыму
 
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