https://crimea.ria.ru/20241120/kanatnaya-doroga-na-ay-petri-v-yalte-ostanovlena-iz-za-nepogody-1141991917.html

Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте остановлена из-за непогоды

Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте остановлена из-за непогоды - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте остановлена из-за непогоды

Работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Ялте в среду временно приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T11:17

2024-11-20T11:17

2024-11-20T11:19

канатная дорога на ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Ялте в среду временно приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра Ай-Петри.Канатка возобновит работу, как только погода наладится, добавили в центре.Ранее крымский главк МЧС предупредил о резком ухудшении погоды на полуострове. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег.Также усилится ветер 25-30 м/с. В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит: ночью от 0 до -5, днем +1…+6.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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