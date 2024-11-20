https://crimea.ria.ru/20241120/kanatnaya-doroga-na-ay-petri-v-yalte-ostanovlena-iz-za-nepogody-1141991917.html
Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте остановлена из-за непогоды
Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте остановлена из-за непогоды - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте остановлена из-за непогоды
Работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Ялте в среду временно приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T11:17
2024-11-20T11:17
2024-11-20T11:19
канатная дорога на ай-петри
ай-петри
новости крыма
крым
горы крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/51/1102855148_0:0:2629:1479_1920x0_80_0_0_616b5c9174765753069eedda6cc48dfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Ялте в среду временно приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра Ай-Петри.Канатка возобновит работу, как только погода наладится, добавили в центре.Ранее крымский главк МЧС предупредил о резком ухудшении погоды на полуострове. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег.Также усилится ветер 25-30 м/с. В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит: ночью от 0 до -5, днем +1…+6.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ай-петри
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/51/1102855148_0:0:2410:1808_1920x0_80_0_0_cab91fda2491d138f879431186aa14ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канатная дорога на ай-петри, ай-петри, новости крыма, крым, горы крыма
Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте остановлена из-за непогоды
В Крыму из-за непогоды остановлена канатная дорога на Ай-Петри
11:17 20.11.2024 (обновлено: 11:19 20.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Ялте в среду временно приостановлена из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра Ай-Петри.
"Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий канатная дорога Ай-Петри остановлена. Безопасность наших гостей – наш главный приоритет", – говорится в сообщении.
Канатка возобновит работу, как только погода наладится, добавили в центре.
Ранее крымский главк МЧС предупредил
о резком ухудшении погоды на полуострове. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение суток 23 ноября, ночью 24 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег.
Также усилится ветер 25-30 м/с. В воскресенье, 24 ноября, температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит: ночью от 0 до -5, днем +1…+6.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.