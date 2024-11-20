https://crimea.ria.ru/20241120/60-stantsiy-mobilnoy-svyazi-ustanovyat-v-krymu-v-2025-godu-1141991557.html

60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году

60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 20.11.2024

60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году

Еще 60 станций мобильной связи установят в Крыму в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T11:03

2024-11-20T11:03

2024-11-20T11:08

сергей аксенов

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Еще 60 станций мобильной связи установят в Крыму в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным главы Крыма, на сегодняшний день мобильной связью обеспечено 98% населения республики, фактическое покрытие превысило 70% площади региона.Благодаря реализации госпрограмм мобильной связью обеспечены 60 малых населенных пунктов, в том числе 38 – в этом году, отметил глава РК.Также, по его словам, в этом направлении продолжается работа по внедрению новых технологий и модернизации действующих объектов связи, а также по замене санкционного оборудования на российские аналоги и аналоги дружественных стран.Кроме того, крымские операторы связи после выделения радиочастот для развертывания сети 5G готовы приступить к разработке инвестиционных проектов, закупке оборудования, установке базовых станций и модернизации существующих для обеспечения крымчан мобильной связью нового поколения, подчеркнул Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и СевастополеРоссия и Белоруссия отменяют роумингВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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