https://crimea.ria.ru/20241120/60-stantsiy-mobilnoy-svyazi-ustanovyat-v-krymu-v-2025-godu-1141991557.html
60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году
60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 20.11.2024
60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году
Еще 60 станций мобильной связи установят в Крыму в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T11:03
2024-11-20T11:03
2024-11-20T11:08
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Еще 60 станций мобильной связи установят в Крыму в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным главы Крыма, на сегодняшний день мобильной связью обеспечено 98% населения республики, фактическое покрытие превысило 70% площади региона.Благодаря реализации госпрограмм мобильной связью обеспечены 60 малых населенных пунктов, в том числе 38 – в этом году, отметил глава РК.Также, по его словам, в этом направлении продолжается работа по внедрению новых технологий и модернизации действующих объектов связи, а также по замене санкционного оборудования на российские аналоги и аналоги дружественных стран.Кроме того, крымские операторы связи после выделения радиочастот для развертывания сети 5G готовы приступить к разработке инвестиционных проектов, закупке оборудования, установке базовых станций и модернизации существующих для обеспечения крымчан мобильной связью нового поколения, подчеркнул Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и СевастополеРоссия и Белоруссия отменяют роумингВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, мобильная связь, новости крыма, связь в крыму, крым
60 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году
В 2025 году в Крыму установят еще 60 станций мобильной связи – Аксенов
11:03 20.11.2024 (обновлено: 11:08 20.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Еще 60 станций мобильной связи установят в Крыму в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По данным главы Крыма, на сегодняшний день мобильной связью обеспечено 98% населения республики, фактическое покрытие превысило 70% площади региона.
"Сейчас крымские операторы используют 4800 базовых станций. Большая часть из них построена в период с 2016 года. В следующем году планируется установка еще 60", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Благодаря реализации госпрограмм мобильной связью обеспечены 60 малых населенных пунктов, в том числе 38 – в этом году, отметил глава РК.
Также, по его словам, в этом направлении продолжается работа по внедрению новых технологий и модернизации действующих объектов связи, а также по замене санкционного оборудования на российские аналоги и аналоги дружественных стран.
Кроме того, крымские операторы связи после выделения радиочастот для развертывания сети 5G готовы приступить к разработке инвестиционных проектов, закупке оборудования, установке базовых станций и модернизации существующих для обеспечения крымчан мобильной связью нового поколения, подчеркнул Аксенов.
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