https://crimea.ria.ru/20241118/megafon-anonsiroval-otmenu-rouminga-v-krymu-i-sevastopole-1141934269.html
"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и Севастополе
"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2024
"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и Севастополе
Сотовый оператор "Мегафон" анонсировал отмену наценки на мобильную связь в Крыму и Севастополе до конца февраля следующего года, во исполнение предписания... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T11:07
2024-11-18T11:07
2024-11-18T11:08
крым
мобильная связь
роуминг
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цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотовый оператор "Мегафон" анонсировал отмену наценки на мобильную связь в Крыму и Севастополе до конца февраля следующего года, во исполнение предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Во время нахождения абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, СМС и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, добавили в "Мегафоне".В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" за то, что они не отменили дополнительную абонплату в Крыму и Севастополе.В конце октября ФАС предписала "Мегафону" и МТС прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство.Компания "Билайн" в свою очередь сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года.Ранее дополнительную плату добровольно отменили "Т2 Мобайл" (Теле2) и "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы "К-телеком" и "КТК-телеком".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифыВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенниковФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
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крым, мобильная связь, роуминг, фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, новости крыма
"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и Севастополе
"Мегафон" отменит наценку на связь в Крыму и Севастополе до 28 февраля 2025 год
11:07 18.11.2024 (обновлено: 11:08 18.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотовый оператор "Мегафон" анонсировал отмену наценки на мобильную связь в Крыму и Севастополе до конца февраля следующего года, во исполнение предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сотовый оператор представил в ФАС России письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года. ФАС России посчитала срок реализации технически обусловленным", - говорится в сообщении.
Во время нахождения абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, СМС и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, добавили в "Мегафоне".
В конце августа ФАС возбудила дела
в отношении мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" за то, что они не отменили дополнительную абонплату в Крыму и Севастополе.
В конце октября ФАС предписала
"Мегафону" и МТС прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство.
Компания "Билайн" в свою очередь сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года.
Ранее дополнительную плату добровольно отменили "Т2 Мобайл" (Теле2) и "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы "К-телеком" и "КТК-телеком".
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