https://crimea.ria.ru/20241118/megafon-anonsiroval-otmenu-rouminga-v-krymu-i-sevastopole-1141934269.html

"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и Севастополе

"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2024

"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и Севастополе

Сотовый оператор "Мегафон" анонсировал отмену наценки на мобильную связь в Крыму и Севастополе до конца февраля следующего года, во исполнение предписания... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T11:07

2024-11-18T11:07

2024-11-18T11:08

крым

мобильная связь

роуминг

фас (федеральная антимонопольная служба)

цены и тарифы

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотовый оператор "Мегафон" анонсировал отмену наценки на мобильную связь в Крыму и Севастополе до конца февраля следующего года, во исполнение предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Во время нахождения абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, СМС и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, добавили в "Мегафоне".В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" за то, что они не отменили дополнительную абонплату в Крыму и Севастополе.В конце октября ФАС предписала "Мегафону" и МТС прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство.Компания "Билайн" в свою очередь сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года.Ранее дополнительную плату добровольно отменили "Т2 Мобайл" (Теле2) и "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы "К-телеком" и "КТК-телеком".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифыВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенниковФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мобильная связь, роуминг, фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, новости крыма