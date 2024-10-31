https://crimea.ria.ru/20241031/fas-predpisala-krupnym-operatoram-svyazi-izbavit-krymchan-ot-doplat-1141498425.html

ФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат

ФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат - РИА Новости Крым, 31.10.2024

ФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат

Федеральная антимонопольная служба потребовала прекратить взимать дополнительную плату в Крыму с абонентов МТС и "Мегафон". Об этом в четверг сообщает... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T11:50

2024-10-31T11:50

2024-10-31T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба потребовала прекратить взимать дополнительную плату в Крыму с абонентов МТС и "Мегафон". Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" за то, что они не отменили дополнительную абонплату в Крыму и Севастополе.ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Как пояснили в компании, такой срок технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось.Ранее дополнительную плату добровольно отменили "Т2 Мобайл" (Теле2) и "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы "К-телеком" и "КТК-телеком".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифыВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенниковФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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