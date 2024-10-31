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ФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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ФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат
ФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат - РИА Новости Крым, 31.10.2024
ФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат
Федеральная антимонопольная служба потребовала прекратить взимать дополнительную плату в Крыму с абонентов МТС и "Мегафон". Об этом в четверг сообщает... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T11:50
2024-10-31T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба потребовала прекратить взимать дополнительную плату в Крыму с абонентов МТС и "Мегафон". Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" за то, что они не отменили дополнительную абонплату в Крыму и Севастополе.ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Как пояснили в компании, такой срок технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось.Ранее дополнительную плату добровольно отменили "Т2 Мобайл" (Теле2) и "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы "К-телеком" и "КТК-телеком".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифыВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенниковФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
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4.7
96
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россия, крым, новости крыма, фас (федеральная антимонопольная служба), мобильная связь, общество
ФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат

ФАС потребовала от МТС и Мегафон прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму

11:50 31.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба потребовала прекратить взимать дополнительную плату в Крыму с абонентов МТС и "Мегафон". Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.
В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" за то, что они не отменили дополнительную абонплату в Крыму и Севастополе.
"ФАС предписала МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство. Взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов", - сказано в сообщении.
ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Как пояснили в компании, такой срок технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось.
Ранее дополнительную плату добровольно отменили "Т2 Мобайл" (Теле2) и "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы "К-телеком" и "КТК-телеком".
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