ФАС предписала крупным операторам связи избавить крымчан от доплат
ФАС потребовала от МТС и Мегафон прекратить взимать доплату с абонентов в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба потребовала прекратить взимать дополнительную плату в Крыму с абонентов МТС и "Мегафон". Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.
В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, "Мегафон" и "Билайн" за то, что они не отменили дополнительную абонплату в Крыму и Севастополе.
"ФАС предписала МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство. Взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов", - сказано в сообщении.
ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Как пояснили в компании, такой срок технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось.
Ранее дополнительную плату добровольно отменили "Т2 Мобайл" (Теле2) и "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы "К-телеком" и "КТК-телеком".
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