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ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы
ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы - РИА Новости Крым, 14.10.2024
ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала оператора сотовой связи МТС перечислить в бюджет три миллиарда рублей, полученные в результате... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T10:44
2024-10-14T10:44
фас (федеральная антимонопольная служба)
мтс
мобильная связь
цены и тарифы
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала оператора сотовой связи МТС перечислить в бюджет три миллиарда рублей, полученные в результате необоснованного повышения тарифов более чем для 30 миллионов абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в службе, в апреле и мае этого года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. ФАС установила, что повышение являлось "экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей".В ФАС также отметили, что мера по изъятию необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применяется ведомством впервые при установлении подобного правонарушения.По мнению службы, данная санкция в отношении оператора "соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи".В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.В случае установления вины нарушителям может быть начислен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питанияВ Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
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фас (федеральная антимонопольная служба), мтс, мобильная связь, цены и тарифы, россия, новости
ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы

ФАС обязала МТС снизить тарифы для 30 млн абонентов и заплатить в бюджет 3 млрд рублей

10:44 14.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала оператора сотовой связи МТС перечислить в бюджет три миллиарда рублей, полученные в результате необоснованного повышения тарифов более чем для 30 миллионов абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в службе, в апреле и мае этого года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. ФАС установила, что повышение являлось "экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей".
"Помимо перечисления дохода, оператор должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи", - говорится в сообщении.
В ФАС также отметили, что мера по изъятию необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применяется ведомством впервые при установлении подобного правонарушения.
По мнению службы, данная санкция в отношении оператора "соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи".
В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.
В случае установления вины нарушителям может быть начислен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.
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