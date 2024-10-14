https://crimea.ria.ru/20241014/fas-obyazala-mts-perechislit-v-byudzhet-3-mlrd-rubley-i-snizit-tarify-1141064841.html

ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы

ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы - РИА Новости Крым, 14.10.2024

ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей и снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала оператора сотовой связи МТС перечислить в бюджет три миллиарда рублей, полученные в результате... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T10:44

2024-10-14T10:44

2024-10-14T10:44

фас (федеральная антимонопольная служба)

мтс

мобильная связь

цены и тарифы

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала оператора сотовой связи МТС перечислить в бюджет три миллиарда рублей, полученные в результате необоснованного повышения тарифов более чем для 30 миллионов абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в службе, в апреле и мае этого года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. ФАС установила, что повышение являлось "экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей".В ФАС также отметили, что мера по изъятию необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применяется ведомством впервые при установлении подобного правонарушения.По мнению службы, данная санкция в отношении оператора "соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи".В конце августа ФАС возбудила дела в отношении мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн за то, что они не отменили дополнительную плату в Крыму и Севастополе.В случае установления вины нарушителям может быть начислен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС взяла на контроль повышение цен на продукты питанияВ Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), мтс, мобильная связь, цены и тарифы, россия, новости