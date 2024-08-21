https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-fas-vozbudila-delo-iz-za-reklamy-s-uchastiem-prezidenta-rossii-1139779508.html

В Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента России

В Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента России - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента России

В Крыму рассмотрят дело о нарушении рекламы в сфере красоты, в которой разместили видеоролик с изображением президента России. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T17:21

2024-08-21T17:21

2024-08-21T17:28

фас (федеральная антимонопольная служба)

вероника евсеева

владимир путин (политик)

крым

общество

торговля

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму рассмотрят дело о нарушении рекламы в сфере красоты, в которой разместили видеоролик с изображением президента России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы по Крыму и г. Севастополю Вероника Евсеева.Все обстоятельства нарушений специалисты изучат в ходе рассмотрения дела, и по результатам примут дополнительные административные меры воздействия, утончила Евсеева.По словам Евсеевой, таких случаев в Крыму немало. Например, предприниматели в сфере алкогольной продукции тоже стремятся привлечь внимание потребителей "броской" рекламой."Недавно поступило заявление о нарушении запрета, установленного законом о рекламе в части формирования у потребителей мнения. Компания разместила яркий броский слоган с небольшой надписью "Кто не пьет, тот скучный". Мы тоже возбудили дело, будем выяснять все обстоятельства", - отметила спикер.Также, по словам Евсеевой, в Крыму часто наблюдаются нарушения в рекламе услуг оказания финансовой деятельности. В частности, когда компания не обладает правом на осуществление определенной профессиональной деятельности, например, по выдаче потребительских займов, но при этом размещает рекламу финуслуг. По словам эксперта, часто такие услуги рекламируют псевдокомисионные магазины и ломбарды, которые не имеют соответствующих лицензий и разрешений."Они не включены в реестр субъектов микрофинансирования, соотвественно, не могут рекламировать свои услуги", - пояснила спикер.В июле ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму. Операторы МТС, "Мегафон" и "Билайн" взимали дополнительную плату сверх абонентской при нахождении абонента на территории Крыма и Севастополя.По данным из открытых источников, в 2017 году УФАС в Перми признало незаконной рекламу квеста с использованием "голоса Путина". А в 2018 служба наказала компанию бытовой техники, которая использовала в своей видеорекламе кадры из телепрограммы с участием президента РФ.

https://crimea.ria.ru/20240425/novak-poruchil-fas-proverit-tseny-na-toplivo-v-yuzhnom-federalnom-okruge-1136865880.html

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фас (федеральная антимонопольная служба), вероника евсеева, владимир путин (политик), крым, общество, торговля, происшествия, новости крыма