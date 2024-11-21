https://crimea.ria.ru/20241121/natsionalizatsiya-v-krymu-aksenov-nazval-summu-vyruchennykh-sredstv-1142030593.html

Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств

Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств

Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализации имущества украинских олигархов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T13:29

2024-11-21T13:29

2024-11-21T13:29

национализация в крыму

сергей аксенов

крым

новости крыма

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141826396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ff3f3340c98da7a00dc8a50fabca08e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализации имущества украинских олигархов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, вырученные средства расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, ремонт домов культуры и сельских стадионов.Глава республики добавил, что процесс национализации крымского имущества врагов России продолжится в случае его дальнейшего выявления.При этом он заверил, что занимающаяся этим вопросом Антитеррористическая комиссия максимально объективно подходит к выявлению таких объектов. Имущество тех граждан Украины, которые не замечены в перечислении денег ВСУ или в другой антироссийской деятельности, не национализируют.В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.Позже перечень национализированного имущества конкретизировали. В него вошли около десятка коммерческих предприятий.Ранее Аксенов сообщил, что в целом с 2022-по 2024 годы бюджет Крыма пополнился на 4,5 млрд за счет национализированного имущества.Национализация в КрымуВ феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пообещал ответить на арест активов России в ФинляндииКак украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньгиКак национализация повлияла на производство цемента в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национализация в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма, экономика крыма