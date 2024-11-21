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Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств
Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств
Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализации имущества украинских олигархов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T13:29
2024-11-21T13:29
2024-11-21T13:29
национализация в крыму
сергей аксенов
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экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализации имущества украинских олигархов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, вырученные средства расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, ремонт домов культуры и сельских стадионов.Глава республики добавил, что процесс национализации крымского имущества врагов России продолжится в случае его дальнейшего выявления.При этом он заверил, что занимающаяся этим вопросом Антитеррористическая комиссия максимально объективно подходит к выявлению таких объектов. Имущество тех граждан Украины, которые не замечены в перечислении денег ВСУ или в другой антироссийской деятельности, не национализируют.В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.Позже перечень национализированного имущества конкретизировали. В него вошли около десятка коммерческих предприятий.Ранее Аксенов сообщил, что в целом с 2022-по 2024 годы бюджет Крыма пополнился на 4,5 млрд за счет национализированного имущества.Национализация в КрымуВ феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пообещал ответить на арест активов России в ФинляндииКак украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньгиКак национализация повлияла на производство цемента в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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национализация в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма, экономика крыма
Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств
Крым получил от национализации украинского имущества 2,7 млрд рублей в этом году – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализации имущества украинских олигархов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В целом только за 2024 год мы такого имущества (национализированного – ред.) реализовали на 2 миллиарда 700 миллионов рублей", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
По словам Аксенова, вырученные средства расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, ремонт домов культуры и сельских стадионов.
Глава республики добавил, что процесс национализации крымского имущества врагов России продолжится в случае его дальнейшего выявления.
При этом он заверил, что занимающаяся этим вопросом Антитеррористическая комиссия максимально объективно подходит к выявлению таких объектов. Имущество тех граждан Украины, которые не замечены в перечислении денег ВСУ или в другой антироссийской деятельности, не национализируют.
В Крыму с начала 2024 года национализировали
более 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Наиболее крупные активы уже в собственности Крыма или проданы новым собственникам.
Позже перечень национализированного имущества конкретизировали. В него вошли около десятка коммерческих предприятий
.
Национализация в Крыму
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию
имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил
, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы
, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского
и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен
национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.
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