Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги
Вилла "Елена" в Ялте выставлена на торги с начальной стоимостью более 900 миллионов рублей
© ГИС ТоргиОтель "Вилла Елена" в Ялте
© ГИС Торги
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставлен на торги в Крыму. Информация об этом размещена на портале "ГИС Торги".
"Предмет торгов (наименование лота) – имущество общей начальной минимальной стоимостью 919 575 500 рублей, 00 копеек (с учетом НДС)", - говорится на сайте портала.
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В числе объектов оказался и отель "Вилла Елена", который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.
В апреле Государственный совет Крыма дополнил список объектов национализируемого имущества. В списке конкретизирован перечень объектов, относящихся к Укрсоцбанку, ООО "Энвил", ООО "Инвест Регион Крым", пансионату "Прибрежный", Житомирскому заводу ограждающих конструкций, Ялтинскому хладокомбинату, ООО "Флеш", ООО "Консервный комбинат Арктика", ООО "Ювас-транс", АО "Старокрымский", ООО "Парквайн Корпорейшн" и другим организациям.
Согласно опубликованному на сайте Госсовета республики документу, под национализацию попали около 20 нежилых зданий и сооружений в Ялте, в том числе павильоны, хранилища и гаражи.
В апреле текущего года на торах был продан недостроенный комплекс-пансионат "Лазурный берег" в Алуште за 881 009 900 рублей. До национализации объект принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому*.
В частности, ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, в октябре была продана на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.
По информации минимущества Крыма, по итогам 2023 года от реализации национализированного имущества в бюджет республики поступило 1,7 миллиарда рублей.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
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