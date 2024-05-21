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Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги

Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги

Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставлен на торги в Крыму. Информация об этом размещена на портале "ГИС Торги". РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T13:32

2024-05-21T13:32

2024-05-21T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставлен на торги в Крыму. Информация об этом размещена на портале "ГИС Торги".В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В числе объектов оказался и отель "Вилла Елена", который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.В апреле Государственный совет Крыма дополнил список объектов национализируемого имущества. В списке конкретизирован перечень объектов, относящихся к Укрсоцбанку, ООО "Энвил", ООО "Инвест Регион Крым", пансионату "Прибрежный", Житомирскому заводу ограждающих конструкций, Ялтинскому хладокомбинату, ООО "Флеш", ООО "Консервный комбинат Арктика", ООО "Ювас-транс", АО "Старокрымский", ООО "Парквайн Корпорейшн" и другим организациям.Согласно опубликованному на сайте Госсовета республики документу, под национализацию попали около 20 нежилых зданий и сооружений в Ялте, в том числе павильоны, хранилища и гаражи.В апреле текущего года на торах был продан недостроенный комплекс-пансионат "Лазурный берег" в Алуште за 881 009 900 рублей. До национализации объект принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому*.В частности, ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, в октябре была продана на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.По информации минимущества Крыма, по итогам 2023 года от реализации национализированного имущества в бюджет республики поступило 1,7 миллиарда рублей.* Внесен в российский список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Сколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигарховНационализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают КрымуКвартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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