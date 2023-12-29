Рейтинг@Mail.ru
Национализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают Крыму - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231229/natsionalizirovano-2600-obektov-imuschestvo-ukraintsev-peredayut-krymu-1133889007.html
Национализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают Крыму
Национализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают Крыму - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Национализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают Крыму
В Крыму уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. Об этом эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T08:52
2023-12-29T08:53
радио "спутник в крыму"
крым
национализация в крыму
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
экономика
новости крыма
крымский бюджет
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111599/26/1115992672_0:241:5436:3299_1920x0_80_0_0_b29a33f155088220db145954f3707893.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.При этом Константинов отметил, что на торгах к этому моменту продано уже 24 объекта и работа по национализации продолжится в следующем году."В наш бюджет стали поступать серьезные деньги по результатам этой деятельности. Эти средства мы потратим на благо нашего Крыма, поддержку наших военнослужащих и их семей", - уточнил Константинов.Также он выразил уверенность, что одним из итогов соответствующей работы станет повышение эффективности крымского бизнеса. Новые владельцы, в отличие от предыдущих, займутся долгосрочным планированием и разработкой стратегии развития предприятий, а это значит, что придут инвестиции, отметил он.Ранее сообщалось, что в собственность Крыма перешли порядка 200 предприятий украинских олигархов.Как заявил глава республики Сергей Аксенов, доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков в 2023 году составил порядка 2,3 миллиарда рублей.Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие.500 млн рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей. В конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество представителей украинского бизнеса.Ранее депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.Также планируется выставить на аукцион национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублейНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в КрымуВ Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111599/26/1115992672_360:0:5077:3538_1920x0_80_0_0_52cd5f8017d8b7dfc377969d51ce0b66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, национализация в крыму, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), экономика, новости крыма, крымский бюджет, бюджет
Национализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают Крыму

В Крыму национализировали 2600 объектов имущества украинских олигархов - Константинов

08:52 29.12.2023 (обновлено: 08:53 29.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЯлта. Архивное фото
Ялта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
"На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам", - сказал он.
При этом Константинов отметил, что на торгах к этому моменту продано уже 24 объекта и работа по национализации продолжится в следующем году.
"В наш бюджет стали поступать серьезные деньги по результатам этой деятельности. Эти средства мы потратим на благо нашего Крыма, поддержку наших военнослужащих и их семей", - уточнил Константинов.
Также он выразил уверенность, что одним из итогов соответствующей работы станет повышение эффективности крымского бизнеса. Новые владельцы, в отличие от предыдущих, займутся долгосрочным планированием и разработкой стратегии развития предприятий, а это значит, что придут инвестиции, отметил он.
Ранее сообщалось, что в собственность Крыма перешли порядка 200 предприятий украинских олигархов.
Как заявил глава республики Сергей Аксенов, доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков в 2023 году составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие.
500 млн рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей. В конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество представителей украинского бизнеса.
Ранее депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.
Также планируется выставить на аукцион национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей
На что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму
В Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНационализация в КрымуВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)ЭкономикаНовости КрымаКрымский бюджетБюджет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51Рост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простуды
11:29У Крымского моста начала расти очередь
11:15В Феодосии устраняют повреждения после атаки ВСУ
10:56В Севастополе по горячим следам задержан курьер за хищение миллиона
10:49В Севастополе отменяют рейсы парома и катера
10:43В Крыму пострадавшим от шторма выплатят 3,5 млрд рублей
10:26В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
10:16Ежедневный террор ВСУ Херсонщины: за сутки еще 70 прилетов
10:03Шторм в проливе: как работает Керченская переправа в пятницу
09:29Крымский мост открыли
09:24Новая волна взрывов на Украине: пылает Киев
09:08Крымский мост снова закрыт для автомобилей
08:52Национализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают Крыму
08:27Крымский мост открыли для проезда авто
08:15Когда на дорогах больше всего нетрезвых водителей – ответ ГИБДД
08:00Крымский мост закрыт для проезда
07:47Мощные взрывы на Украине - во Львове горит критическая инфраструктура
07:38Все пять органов чувств: чем порадует гостей новогодняя Ялта
07:03Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографика
06:43Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки
Лента новостейМолния