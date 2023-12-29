Национализировано 2600 объектов: имущество украинцев передают Крыму
В Крыму национализировали 2600 объектов имущества украинских олигархов - Константинов
08:52 29.12.2023 (обновлено: 08:53 29.12.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЯлта. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
"На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам", - сказал он.
При этом Константинов отметил, что на торгах к этому моменту продано уже 24 объекта и работа по национализации продолжится в следующем году.
"В наш бюджет стали поступать серьезные деньги по результатам этой деятельности. Эти средства мы потратим на благо нашего Крыма, поддержку наших военнослужащих и их семей", - уточнил Константинов.
Также он выразил уверенность, что одним из итогов соответствующей работы станет повышение эффективности крымского бизнеса. Новые владельцы, в отличие от предыдущих, займутся долгосрочным планированием и разработкой стратегии развития предприятий, а это значит, что придут инвестиции, отметил он.
Ранее сообщалось, что в собственность Крыма перешли порядка 200 предприятий украинских олигархов.
Как заявил глава республики Сергей Аксенов, доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков в 2023 году составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие.
500 млн рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей. В конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество представителей украинского бизнеса.
Ранее депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.
Также планируется выставить на аукцион национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе.
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