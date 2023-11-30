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Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион
Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион
Национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T19:46
2023-11-30T19:46
анатолий заиченко
керчь
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель временной администрации Олег Кришталь.Сейчас имущество предприятий закреплено за ГАУ "Распорядительная дирекция имущества РК". До национализации эти заводы принадлежали гражданам и организациям, которые осуществляли недружественные действия в отношении Российской Федерации и Республики Крым в частности. Об этом рассказал заместитель министра Минимущества РК Анатолий Заиченко.На предприятиях действует временная администрация, которая контролирует все текущие организационные, административно-производственные процессы. Одна из основных ее задач – контролировать, чтобы денежные средства не попали в неправильное русло.В феврале 2023 года в Крыму было национализировано 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов. В марте глава республики сообщил, что первые национализированные в Крыму объекты будут выставлены на аукцион летом. Национализация объектов на полуострове была поддержана Госдумой РФ.В октябре от продажи национализированных объектов в бюджет Крыма поступило около 820 миллионов рублей. Ялтинскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.В ноябре продали еще шесть объектов недвижимости на 370 миллионов рублей, в числе которых ранее национализированное имущество украинских олигархов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю АзиюНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в КрымуВ Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского
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РИА Новости Крым
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Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион

Национализированные рыбные предприятия в Керчи и Ленинском районе выставят на аукцион

19:46 30.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель временной администрации Олег Кришталь.

"Предприятия будут продаваться. Ждем очередь на аукционы. Конечно, хотелось бы, чтобы у них был либо один собственник, либо чтобы они двигались по какому-то согласованному плану, не создавая конкуренции, не ломая друг другу рынок. Хорошо, если этот собственник будет из Керчи", - пояснил Кришталь.

Сейчас имущество предприятий закреплено за ГАУ "Распорядительная дирекция имущества РК". До национализации эти заводы принадлежали гражданам и организациям, которые осуществляли недружественные действия в отношении Российской Федерации и Республики Крым в частности. Об этом рассказал заместитель министра Минимущества РК Анатолий Заиченко.
"В Республике Крым продолжается процесс национализации предприятий, которые принадлежали гражданам и организациям, осуществлявшим недружественные действия в отношении Российской Федерации. В настоящий момент проводится работа по отдельным объектам. Под процедуру национализации могут попасть объекты движимого и недвижимого имущества. Данные предприятия продолжают функционировать. Трудовые коллективы сохраняются, темпы производства будут наращиваться", - уточнил Заиченко.
На предприятиях действует временная администрация, которая контролирует все текущие организационные, административно-производственные процессы. Одна из основных ее задач – контролировать, чтобы денежные средства не попали в неправильное русло.

"Все предприятия, которые попали под национализацию, это предприятия, которые в результате осуществления своей хозяйственной деятельности отправляли денежные средства в качестве финансирования вражеских вооруженных сил Украины и на финансирование организаций, которые осуществляли недружественные действия. Соответственно, это денежные потоки, которые шли нашим врагам. С национализацией этот процесс будет прекращен", – рассказал Анатолий Заиченко.

В феврале 2023 года в Крыму было национализировано 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов. В марте глава республики сообщил, что первые национализированные в Крыму объекты будут выставлены на аукцион летом. Национализация объектов на полуострове была поддержана Госдумой РФ.
В октябре от продажи национализированных объектов в бюджет Крыма поступило около 820 миллионов рублей. Ялтинскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.
В ноябре продали еще шесть объектов недвижимости на 370 миллионов рублей, в числе которых ранее национализированное имущество украинских олигархов.
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