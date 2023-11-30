https://crimea.ria.ru/20231130/natsionalizirovannye-rybnye-predpriyatiya-v-krymu-vystavyat-na-auktsion-1133222484.html

Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион

Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион

Национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T19:46

2023-11-30T19:46

2023-11-30T19:46

анатолий заиченко

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе выставят на аукцион. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель временной администрации Олег Кришталь.Сейчас имущество предприятий закреплено за ГАУ "Распорядительная дирекция имущества РК". До национализации эти заводы принадлежали гражданам и организациям, которые осуществляли недружественные действия в отношении Российской Федерации и Республики Крым в частности. Об этом рассказал заместитель министра Минимущества РК Анатолий Заиченко.На предприятиях действует временная администрация, которая контролирует все текущие организационные, административно-производственные процессы. Одна из основных ее задач – контролировать, чтобы денежные средства не попали в неправильное русло.В феврале 2023 года в Крыму было национализировано 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов. В марте глава республики сообщил, что первые национализированные в Крыму объекты будут выставлены на аукцион летом. Национализация объектов на полуострове была поддержана Госдумой РФ.В октябре от продажи национализированных объектов в бюджет Крыма поступило около 820 миллионов рублей. Ялтинскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей.В ноябре продали еще шесть объектов недвижимости на 370 миллионов рублей, в числе которых ранее национализированное имущество украинских олигархов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю АзиюНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в КрымуВ Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха Коломойского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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