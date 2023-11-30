https://crimea.ria.ru/20231130/krym-budet-postavlyat-rybnye-konservy-v-zakavkaze-i-srednyuyu-aziyu-1133217809.html

Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию

Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию

Керченский рыбоконсервный завод "Пролив", ранее национализированный властями Крыма, оформляет необходимые документы для организации экспорта своей продукции в... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T14:31

2023-11-30T14:31

2023-11-30T14:31

керченский рыбоконсервный завод "пролив"

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Керченский рыбоконсервный завод "Пролив", ранее национализированный властями Крыма, оформляет необходимые документы для организации экспорта своей продукции в страны Евразийского экономического союза и его партнеров на постсоветском пространстве. Об этом сообщил представитель временной администрации предприятия Олег Кришталь.По его словам, главной задачей временной администрации после национализации предприятия было сохранить трудовой коллектив и само производство, а также не допустить падения спада продаж. С этой задачей администрация успешно справилась, несмотря на то, что бывшие собственники поспособствовали тому, чтобы завод потерял часть деловых партнеровНа сегодняшний день "Пролив" производит 3 млн банок рыбных консервов в месяц. Большая часть продукции уходит на материковую часть России. Порядка 50 тысяч банок предприятие направило нашим бойцам в зону специальной военной операции.В планах завода – увеличение ассортимента продукции, модернизация оборудования, запуск нового цеха и наращивание производства.Кроме того, убежден представитель администрации, рано или поздно у "Пролива" будет собственный рыболовецкий флот, как это было во времена Советского Союза."Пролив" – одно из старейших промышленных предприятий Крыма. Завод основан в 1873 году. Занимается выпуском консервов из копченной рыбы в масле и других заливках, паштетов, консервов натуральных и с добавлением масла, консервов из морских водорослей и моллюсков. Согласно решению Государственного совета Крыма, предприятие было национализировано в начале 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20231130/natsionalizirovannye-v-krymu-predpriyatiya-ranee-sponsirovali-vsu--vlasti-1133216517.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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