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Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию
Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию
Керченский рыбоконсервный завод "Пролив", ранее национализированный властями Крыма, оформляет необходимые документы для организации экспорта своей продукции в... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T14:31
2023-11-30T14:31
2023-11-30T14:31
керченский рыбоконсервный завод "пролив"
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Керченский рыбоконсервный завод "Пролив", ранее национализированный властями Крыма, оформляет необходимые документы для организации экспорта своей продукции в страны Евразийского экономического союза и его партнеров на постсоветском пространстве. Об этом сообщил представитель временной администрации предприятия Олег Кришталь.По его словам, главной задачей временной администрации после национализации предприятия было сохранить трудовой коллектив и само производство, а также не допустить падения спада продаж. С этой задачей администрация успешно справилась, несмотря на то, что бывшие собственники поспособствовали тому, чтобы завод потерял часть деловых партнеровНа сегодняшний день "Пролив" производит 3 млн банок рыбных консервов в месяц. Большая часть продукции уходит на материковую часть России. Порядка 50 тысяч банок предприятие направило нашим бойцам в зону специальной военной операции.В планах завода – увеличение ассортимента продукции, модернизация оборудования, запуск нового цеха и наращивание производства.Кроме того, убежден представитель администрации, рано или поздно у "Пролива" будет собственный рыболовецкий флот, как это было во времена Советского Союза."Пролив" – одно из старейших промышленных предприятий Крыма. Завод основан в 1873 году. Занимается выпуском консервов из копченной рыбы в масле и других заливках, паштетов, консервов натуральных и с добавлением масла, консервов из морских водорослей и моллюсков. Согласно решению Государственного совета Крыма, предприятие было национализировано в начале 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20231130/natsionalizirovannye-v-krymu-predpriyatiya-ranee-sponsirovali-vsu--vlasti-1133216517.html
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Крым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю Азию
Завод "Пролив" в Крыму поставит рыбные консервы в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан
СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Керченский рыбоконсервный завод "Пролив", ранее национализированный властями Крыма, оформляет необходимые документы для организации экспорта своей продукции в страны Евразийского экономического союза и его партнеров на постсоветском пространстве. Об этом сообщил представитель временной администрации предприятия Олег Кришталь.
"Сейчас мы сейчас активно получаем необходимые разрешения для работы с Евразийским союзом, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном. Есть потенциальные заказчики, которые знают нашу продукцию и готовы с нами работать. Для этого необходимо оформить соответствующие документы, сейчас мы этим занимаемся", – сказал Кришталь журналистам.
По его словам, главной задачей временной администрации после национализации предприятия было сохранить трудовой коллектив и само производство, а также не допустить падения спада продаж. С этой задачей администрация успешно справилась, несмотря на то, что бывшие собственники поспособствовали тому, чтобы завод потерял часть деловых партнеров
"Где-то полгода мы потратили на то, чтобы заново выстроить коммерческие связи. Осенью мы уже нарастили производство и отгрузку, нашли новых партнеров, которые делают ставку на нашу продукцию", - отметил Кришталь.
На сегодняшний день "Пролив" производит 3 млн банок рыбных консервов в месяц. Большая часть продукции уходит на материковую часть России. Порядка 50 тысяч банок предприятие направило нашим бойцам в зону специальной военной операции.
В планах завода – увеличение ассортимента продукции, модернизация оборудования, запуск нового цеха и наращивание производства.
Кроме того, убежден представитель администрации, рано или поздно у "Пролива" будет собственный рыболовецкий флот, как это было во времена Советского Союза.
"Пролив" – одно из старейших промышленных предприятий Крыма. Завод основан в 1873 году. Занимается выпуском консервов из копченной рыбы в масле и других заливках, паштетов, консервов натуральных и с добавлением масла, консервов из морских водорослей и моллюсков. Согласно решению Государственного совета Крыма, предприятие было национализировано в начале 2023 года.