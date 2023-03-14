Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в июне - Аксенов
Аксенов: первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне
12:23 14.03.2023 (обновлено: 12:45 14.03.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Первые национализированные в Крыму объекты, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам, будут выставлены на аукцион в июне. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.
Ранее Сергей Аксенов сообщил, что дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта.
"Решения о национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим, принимаются коллегиально в соответствии с законодательством республики. В этом направлении работает Антитеррористическая комиссия, привлекаются силовые структуры. Как только завершится подготовительная работа, национализированные объекты будут проданы на торгах. Продажи планируется начать уже в июне. Некоторые объекты останутся в собственности нашей республики. Например, ранее национализированный Бахчисарайский цементный завод", - написал глава Крыма.
По его словам, в отношении российских граждан процедура национализации не применяется и применяться не может.
"Тот, кто выступает против России каким бы то ни было образом, зарабатывать на территории Республики Крым не должен. Новым субъектам России, скорее всего, тоже придется столкнуться с вопросом национализации в будущем. У губернаторов и местных органов власти должны быть все полномочия для решения спорных вопросов, которые не попадают под прямое действие федеральных законов. От скорости принятия подобных решений зависит то, насколько успешно будет проделана эта работа", - подчеркнул Аксенов.
Ранее, в интервью РИА Новости Крым, Сергей Аксенов сообщил, что принадлежащие президенту Украины Владимиру Зеленскому апартаменты в Ливадии (Ялта) могут быть переданы малообеспеченным крымчанам или многодетным семьям. По словам главы республики, на данный момент квартира украинского президента на Южном берегу Крыма пока не национализирована.
Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.
Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заверил, что аукционы по продаже национализированных объектов начнутся в этом году.
Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года. В перечень входит около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.
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