https://crimea.ria.ru/20230314/natsionalizirovannye-obekty-v-krymu-nachnut-prodavat-v-iyune---aksenov-1127525136.html

Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в июне - Аксенов

Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в июне - Аксенов - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в июне - Аксенов

Первые национализированные в Крыму объекты, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам, будут выставлены на аукцион в июне. Об РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T12:23

2023-03-14T12:23

2023-03-14T12:45

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Первые национализированные в Крыму объекты, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам, будут выставлены на аукцион в июне. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.Ранее Сергей Аксенов сообщил, что дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта.По его словам, в отношении российских граждан процедура национализации не применяется и применяться не может. Ранее, в интервью РИА Новости Крым, Сергей Аксенов сообщил, что принадлежащие президенту Украины Владимиру Зеленскому апартаменты в Ливадии (Ялта) могут быть переданы малообеспеченным крымчанам или многодетным семьям. По словам главы республики, на данный момент квартира украинского президента на Южном берегу Крыма пока не национализирована.Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заверил, что аукционы по продаже национализированных объектов начнутся в этом году.Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года. В перечень входит около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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