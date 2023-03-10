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Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов
Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов
Принадлежащие президенту Украины Владимиру Зеленскому апартаменты в Ливадии (Ялта) могут быть переданы малообеспеченным крымчанам или многодетным семьям. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T07:30
2023-03-10T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Принадлежащие президенту Украины Владимиру Зеленскому апартаменты в Ливадии (Ялта) могут быть переданы малообеспеченным крымчанам или многодетным семьям. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.По словам главы республики, на данный момент квартира украинского президента на Южном берегу Крыма не национализирована, но и до нее "руки дойдут"."Не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Цель у нас – победить их. Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые приносят доход врагу. А квартиру Зеленский пока не сдает", – отметил он.Ранее власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заверил, что аукционы по продаже национализированных объектов начнется в этом году.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиАксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в КрымуКрым национализирует имущество 12 украинских банков
https://crimea.ria.ru/20230201/v-krymu-natsionaliziruyut-imuschestvo-akhmetova-i-shufricha-1126715316.html
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Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как власти полуострова распорядятся квартирой Зеленского в Ялте
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Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов

Глава Крыма Аксенов: квартиру Зеленского в Ялте планируется передать многодетным семьям

07:30 10.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Принадлежащие президенту Украины Владимиру Зеленскому апартаменты в Ливадии (Ялта) могут быть переданы малообеспеченным крымчанам или многодетным семьям. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.
"Квартира в итоге будет за кем-то из крымчан закреплена. Либо малообеспеченным, либо многодетным семьям, так или иначе, она будет передана", - сказал Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам главы республики, на данный момент квартира украинского президента на Южном берегу Крыма не национализирована, но и до нее "руки дойдут".
"Не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Цель у нас – победить их. Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые приносят доход врагу. А квартиру Зеленский пока не сдает", – отметил он.
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 18:12
В Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича
Ранее власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.
Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.
Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заверил, что аукционы по продаже национализированных объектов начнется в этом году.
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