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Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти
Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти
Власти Крыма продолжат процесс национализации имущества украинских бизнесменов и политиков, совершающих недружественные действия в отношении России, хотя... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T20:33
2023-02-03T20:33
радио "спутник в крыму"
владимир константинов
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национализация в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжат процесс национализации имущества украинских бизнесменов и политиков, совершающих недружественные действия в отношении России, хотя наиболее крупные объекты в этой части уже находятся под государственным контролем. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Константинова, это непростая задача, поскольку эти объекты оформлены на множество подставных людей и фирм, и выявить реальных собственников того или иного имущества очень сложно.Он отметил, что национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на открытых торгах. Вырученные деньги пойдут на нужды военнослужащих, участвующих в спецоперации, помощь семьям погибших бойцов и так далее. По оценкам главы парламента РК, речь идет о миллиардах рублей."Будет оценка. Например, вилла "Елена" – отель в центре Ялты, в шикарном месте, сделан под стандарт "5 звезд". Сколько он может стоить? Конечно, это большие деньги – сотни миллионов рублей, возможно, до миллиарда. Или завод пор производству холодильного оборудования в Красноперекопске... Все вместе будет исчисляться миллиардами. Для крымского бюджета и тех задач, которые мы хотим решить, это значительные средства", – заключил Константинов.В пятницу депутаты Госсовета Крыма проголосовали за национализацию порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям, банкам и компаниям украинских политиков и олигархов. В их числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Александр Ярославский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в КрымуВ Крыму национализируют имущество Ахметова и ШуфричаКрым национализирует имущество 12 украинских банков
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владимир константинов, политика, крым, общество, новости, новости крыма, национализация в крыму
Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти

Константинов: в Крыму продолжится национализация имущества украинских олигархов

20:33 03.02.2023
 
© РИА Новости КрымВладимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Государственного Совета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжат процесс национализации имущества украинских бизнесменов и политиков, совершающих недружественные действия в отношении России, хотя наиболее крупные объекты в этой части уже находятся под государственным контролем. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Еще со многими надо разбираться. Комиссия продолжает работать, идут разбирательства. Крупных объектов уже почти не осталось. Самое известное, что крымчане хорошо знаю, уже практически под контролем. Но есть много мини-гостиниц на 10-30 номеров, квартир, объектов незавершенного строительства, земельных участков", - сказал спикер Госсовета Крыма.
По словам Константинова, это непростая задача, поскольку эти объекты оформлены на множество подставных людей и фирм, и выявить реальных собственников того или иного имущества очень сложно.
Он отметил, что национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на открытых торгах. Вырученные деньги пойдут на нужды военнослужащих, участвующих в спецоперации, помощь семьям погибших бойцов и так далее. По оценкам главы парламента РК, речь идет о миллиардах рублей.
"Будет оценка. Например, вилла "Елена" – отель в центре Ялты, в шикарном месте, сделан под стандарт "5 звезд". Сколько он может стоить? Конечно, это большие деньги – сотни миллионов рублей, возможно, до миллиарда. Или завод пор производству холодильного оборудования в Красноперекопске... Все вместе будет исчисляться миллиардами. Для крымского бюджета и тех задач, которые мы хотим решить, это значительные средства", – заключил Константинов.
В пятницу депутаты Госсовета Крыма проголосовали за национализацию порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям, банкам и компаниям украинских политиков и олигархов. В их числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Александр Ярославский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк.
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