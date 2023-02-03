https://crimea.ria.ru/20230203/natsionalizatsiya-imuschestva-oligarkhov-ukrainy-v-krymu-prodolzhitsya--vlasti-1126773557.html

Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти

Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти

Власти Крыма продолжат процесс национализации имущества украинских бизнесменов и политиков, совершающих недружественные действия в отношении России, хотя... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T20:33

2023-02-03T20:33

2023-02-03T20:33

радио "спутник в крыму"

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжат процесс национализации имущества украинских бизнесменов и политиков, совершающих недружественные действия в отношении России, хотя наиболее крупные объекты в этой части уже находятся под государственным контролем. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Константинова, это непростая задача, поскольку эти объекты оформлены на множество подставных людей и фирм, и выявить реальных собственников того или иного имущества очень сложно.Он отметил, что национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на открытых торгах. Вырученные деньги пойдут на нужды военнослужащих, участвующих в спецоперации, помощь семьям погибших бойцов и так далее. По оценкам главы парламента РК, речь идет о миллиардах рублей."Будет оценка. Например, вилла "Елена" – отель в центре Ялты, в шикарном месте, сделан под стандарт "5 звезд". Сколько он может стоить? Конечно, это большие деньги – сотни миллионов рублей, возможно, до миллиарда. Или завод пор производству холодильного оборудования в Красноперекопске... Все вместе будет исчисляться миллиардами. Для крымского бюджета и тех задач, которые мы хотим решить, это значительные средства", – заключил Константинов.В пятницу депутаты Госсовета Крыма проголосовали за национализацию порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям, банкам и компаниям украинских политиков и олигархов. В их числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Александр Ярославский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в КрымуВ Крыму национализируют имущество Ахметова и ШуфричаКрым национализирует имущество 12 украинских банков

https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-nazval-podlezhaschie-natsionalizatsii-predpriyatiya-kryma-1125171873.html

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