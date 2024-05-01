https://crimea.ria.ru/20240501/putin-festival-doroga-na-yaltu-sluzhit-sberezheniyu-kulturnogo-naslediya-1136976718.html

Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия

Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия

Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного и исторического наследия России, сохранению памяти о подвиге народа в Великой РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T18:48

2024-05-01T18:48

2024-05-01T18:48

владимир путин (политик)

музыкальный фестиваль "дорога на ялту"

культура

общество

россия

история

ялта

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного и исторического наследия России, сохранению памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к организаторам и участникам фестиваля."Ваш общественный, патриотический творческий форум хорошо известен и в России, и далеко за ее пределами. В его программе – любимые нами песни, яркие выступления признанных мастеров и начинающих артистов, запоминающиеся встречи и дружеское общение. Особо отмечу, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению нашего культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм", - отметил президент.По словам Путина, великий духовный нравственный пример поколения победителей сегодня, во время сложнейших испытаний, "является для нас надежной опорой, помогает в воспитании молодежи, укреплении ценностей, которые сплачивают, консолидируют наше общество".Российский лидер выразил уверенность, что фестиваль вызовет большой интерес и станет ярким событием в числе мероприятий, посвященных Дню Победы.Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В рамках фестиваля звучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран, в том числе Китая, Франции, Турции, Германии, Португалии, Греции, Египта, Италии и других. Перевод и адаптацию текста на родной язык делают сами исполнители.Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в российской столице.Читайте также на РИА Новости Крым:6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в КремлеКак можно отпраздновать День Победы в РоссииНа фестивале имени Прокофьева в Крыму представили уже две премьеры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , культура, общество, россия, история, ялта, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне