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Эксперты рассказали, как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита

Эксперты рассказали, как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Эксперты рассказали, как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита

При оформлении кредита для ООО банки оценивают финансовую платежеспособность и устойчивость организации. Перед подачей заявки нужно самостоятельно проверить... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T19:15

2024-11-28T19:15

2024-11-28T19:15

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При оформлении кредита для ООО банки оценивают финансовую платежеспособность и устойчивость организации. Перед подачей заявки нужно самостоятельно проверить основные показатели деятельности и, если это необходимо, улучшить их. В первую очередь, необходимо проанализировать величину прибыли, динамику выручки за последние 12 месяцев, кредитную нагрузку.Как улучшить финансовые показателиПри оценке потенциального заемщика банки проверяют размер и динамику роста выручки, анализируют движение средств по основным счетам, изучают налоговое бремя организации. Улучшить финансовые показатели можно следующими методами:· распределение ресурсов и оптимизация расходов. Любой банк смотрит на общие расходы бизнеса и статьи их распределения. В том числе оценивается показатель кредитной нагрузки в общей доле издержек;· увеличение уровня продаж и улучшение показателей рентабельности. Вероятность получения кредита для ООО выше, если у организации растет выручка, минимум за последние 12 месяцев, и улучшается рентабельность, а значит, прибыль. При наличии убытков шансы на одобрение займа невысокие;· стратегии управления долгами и стабилизация кредитного рейтинга. Перед выдачей кредита проверяется кредитная история заемщика, оцениваются его совокупные обязательства. При наличии непогашенных долгов, включая по налогам и взносам, их необходимо исполнить.Как ООО получить кредитЧтобы взять кредит для ООО, нужно привести в порядок финансовые показатели за последние 1-2 года. Если организация создана недавно, минимальный анализируемый период составляет полгода. Дальнейшие действия следующие – по шагам:· подача заявки. Отправить запрос можно онлайн, на сайте банка;· подготовка пакета документов. Обычно требуется предоставить паспорта руководителей, учредительные формы, лицензию, выписку из списка участников, финансовую отчетность и прочее;· ожидание предварительного решения. Как правило, выносится за один день;· заключение кредитного договора. После подачи всех обязательных документов;· подписание документов на залог или поручительство. При предоставлении обеспечения;· получение кредита. Средства перечисляются на счет компании или выдаются наличными.Услугу кредитования бизнеса оказывают многие банки. Рассмотрим некоторые из условий.Так, ПАО "Промсвязьбанк" выдает займы бизнесу на любые цели. Взять кредит в банке для ООО можно по ссылке. Предварительное решение выносится за один день. Деньги на счет зачисляются сразу после оформления.В АО "Альфа-Банк" предлагают кредиты для бизнеса на пополнение оборотных средств или развитие. Есть предложения с залогом или без него. Получить деньги можно в пределах одобренного лимита или одной суммой.ПАО "Сбербанк" предоставляет кредитование ООО на любые коммерческие цели. Есть возможность оформления целевых кредитов и овердрафта, узнать подробнее.АО "Почта Банк" одобряет кредиты на открытие своего дела и развитие. Оформление по онлайн-заявке. Уточнить актуальность предложения можно на сайте.Таким образом, к процессу оформления кредита бизнесу нужно подготовиться заранее. Важно помнить, что банк будет детально изучать платежеспособность организации и ее финансовые показатели. Если в отчетности есть слабые стороны, их необходимо устранить. Для этого нужно проверить свою компанию на основные показатели – выручка, расходы, прибыль. Дополнительно следует проанализировать деловую репутацию предприятия и ее учредителей, изучить кредитную историю. Все эти действия помогут при необходимости быстро оформить кредитование и не получить отказ.*Реклама, ООО "Вебпрактик", ИНН 6163109767, erid: F7NfYUJCUneP4VmzCprw

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, экономика, промсвязьбанк (псб), сбер, почта банк, общество, кредит, бизнес, крымский бизнес