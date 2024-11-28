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Эксперты рассказали, как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Эксперты рассказали, как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита
Эксперты рассказали, как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Эксперты рассказали, как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита
При оформлении кредита для ООО банки оценивают финансовую платежеспособность и устойчивость организации. Перед подачей заявки нужно самостоятельно проверить... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T19:15
2024-11-28T19:15
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При оформлении кредита для ООО банки оценивают финансовую платежеспособность и устойчивость организации. Перед подачей заявки нужно самостоятельно проверить основные показатели деятельности и, если это необходимо, улучшить их. В первую очередь, необходимо проанализировать величину прибыли, динамику выручки за последние 12 месяцев, кредитную нагрузку.Как улучшить финансовые показателиПри оценке потенциального заемщика банки проверяют размер и динамику роста выручки, анализируют движение средств по основным счетам, изучают налоговое бремя организации. Улучшить финансовые показатели можно следующими методами:· распределение ресурсов и оптимизация расходов. Любой банк смотрит на общие расходы бизнеса и статьи их распределения. В том числе оценивается показатель кредитной нагрузки в общей доле издержек;· увеличение уровня продаж и улучшение показателей рентабельности. Вероятность получения кредита для ООО выше, если у организации растет выручка, минимум за последние 12 месяцев, и улучшается рентабельность, а значит, прибыль. При наличии убытков шансы на одобрение займа невысокие;· стратегии управления долгами и стабилизация кредитного рейтинга. Перед выдачей кредита проверяется кредитная история заемщика, оцениваются его совокупные обязательства. При наличии непогашенных долгов, включая по налогам и взносам, их необходимо исполнить.Как ООО получить кредитЧтобы взять кредит для ООО, нужно привести в порядок финансовые показатели за последние 1-2 года. Если организация создана недавно, минимальный анализируемый период составляет полгода. Дальнейшие действия следующие – по шагам:· подача заявки. Отправить запрос можно онлайн, на сайте банка;· подготовка пакета документов. Обычно требуется предоставить паспорта руководителей, учредительные формы, лицензию, выписку из списка участников, финансовую отчетность и прочее;· ожидание предварительного решения. Как правило, выносится за один день;· заключение кредитного договора. После подачи всех обязательных документов;· подписание документов на залог или поручительство. При предоставлении обеспечения;· получение кредита. Средства перечисляются на счет компании или выдаются наличными.Услугу кредитования бизнеса оказывают многие банки. Рассмотрим некоторые из условий.Так, ПАО "Промсвязьбанк" выдает займы бизнесу на любые цели. Взять кредит в банке для ООО можно по ссылке. Предварительное решение выносится за один день. Деньги на счет зачисляются сразу после оформления.В АО "Альфа-Банк" предлагают кредиты для бизнеса на пополнение оборотных средств или развитие. Есть предложения с залогом или без него. Получить деньги можно в пределах одобренного лимита или одной суммой.ПАО "Сбербанк" предоставляет кредитование ООО на любые коммерческие цели. Есть возможность оформления целевых кредитов и овердрафта, узнать подробнее.АО "Почта Банк" одобряет кредиты на открытие своего дела и развитие. Оформление по онлайн-заявке. Уточнить актуальность предложения можно на сайте.Таким образом, к процессу оформления кредита бизнесу нужно подготовиться заранее. Важно помнить, что банк будет детально изучать платежеспособность организации и ее финансовые показатели. Если в отчетности есть слабые стороны, их необходимо устранить. Для этого нужно проверить свою компанию на основные показатели – выручка, расходы, прибыль. Дополнительно следует проанализировать деловую репутацию предприятия и ее учредителей, изучить кредитную историю. Все эти действия помогут при необходимости быстро оформить кредитование и не получить отказ.*Реклама, ООО "Вебпрактик", ИНН 6163109767, erid: F7NfYUJCUneP4VmzCprw
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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новости, крым, экономика, промсвязьбанк (псб), сбер, почта банк, общество, кредит, бизнес, крымский бизнес
Эксперты рассказали, как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита

Как бизнесу повысить шансы на одобрение кредита

19:15 28.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине.
Знак процента в витрине. - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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При оформлении кредита для ООО банки оценивают финансовую платежеспособность и устойчивость организации. Перед подачей заявки нужно самостоятельно проверить основные показатели деятельности и, если это необходимо, улучшить их. В первую очередь, необходимо проанализировать величину прибыли, динамику выручки за последние 12 месяцев, кредитную нагрузку.

Как улучшить финансовые показатели

При оценке потенциального заемщика банки проверяют размер и динамику роста выручки, анализируют движение средств по основным счетам, изучают налоговое бремя организации. Улучшить финансовые показатели можно следующими методами:
· распределение ресурсов и оптимизация расходов. Любой банк смотрит на общие расходы бизнеса и статьи их распределения. В том числе оценивается показатель кредитной нагрузки в общей доле издержек;
· увеличение уровня продаж и улучшение показателей рентабельности. Вероятность получения кредита для ООО выше, если у организации растет выручка, минимум за последние 12 месяцев, и улучшается рентабельность, а значит, прибыль. При наличии убытков шансы на одобрение займа невысокие;
· стратегии управления долгами и стабилизация кредитного рейтинга. Перед выдачей кредита проверяется кредитная история заемщика, оцениваются его совокупные обязательства. При наличии непогашенных долгов, включая по налогам и взносам, их необходимо исполнить.

Как ООО получить кредит

Чтобы взять кредит для ООО, нужно привести в порядок финансовые показатели за последние 1-2 года. Если организация создана недавно, минимальный анализируемый период составляет полгода. Дальнейшие действия следующие – по шагам:
· подача заявки. Отправить запрос можно онлайн, на сайте банка;
· подготовка пакета документов. Обычно требуется предоставить паспорта руководителей, учредительные формы, лицензию, выписку из списка участников, финансовую отчетность и прочее;
· ожидание предварительного решения. Как правило, выносится за один день;
· заключение кредитного договора. После подачи всех обязательных документов;
· подписание документов на залог или поручительство. При предоставлении обеспечения;
· получение кредита. Средства перечисляются на счет компании или выдаются наличными.
Услугу кредитования бизнеса оказывают многие банки. Рассмотрим некоторые из условий.
Так, ПАО "Промсвязьбанк" выдает займы бизнесу на любые цели. Взять кредит в банке для ООО можно по ссылке. Предварительное решение выносится за один день. Деньги на счет зачисляются сразу после оформления.
В АО "Альфа-Банк" предлагают кредиты для бизнеса на пополнение оборотных средств или развитие. Есть предложения с залогом или без него. Получить деньги можно в пределах одобренного лимита или одной суммой.
ПАО "Сбербанк" предоставляет кредитование ООО на любые коммерческие цели. Есть возможность оформления целевых кредитов и овердрафта, узнать подробнее.
АО "Почта Банк" одобряет кредиты на открытие своего дела и развитие. Оформление по онлайн-заявке. Уточнить актуальность предложения можно на сайте.
Таким образом, к процессу оформления кредита бизнесу нужно подготовиться заранее. Важно помнить, что банк будет детально изучать платежеспособность организации и ее финансовые показатели. Если в отчетности есть слабые стороны, их необходимо устранить. Для этого нужно проверить свою компанию на основные показатели – выручка, расходы, прибыль. Дополнительно следует проанализировать деловую репутацию предприятия и ее учредителей, изучить кредитную историю. Все эти действия помогут при необходимости быстро оформить кредитование и не получить отказ.
*Реклама, ООО "Вебпрактик", ИНН 6163109767,
erid: F7NfYUJCUneP4VmzCprw
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