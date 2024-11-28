https://crimea.ria.ru/20241128/rossiya-gotova-k-peregovoram-s-ukrainoy-na-prezhnikh-usloviyakh--putin-1142221384.html

Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин

Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин

Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T17:22

2024-11-28T17:22

2024-11-28T17:22

переговоры

украина

россия

владимир путин (политик)

астана

казахстан

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин добавил, что с появлением новых и новых систем оружия наше принципиальное отношение к урегулированию ситуации на Украине не меняется.Президент РФ также отметил, что в зоне СВО российская армия уверенно наступает практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения."Я думаю, что так будет: постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас - благодаря мужеству наших ребят", - подчеркнул он.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ

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россия

астана

казахстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, украина, россия, владимир путин (политик), астана, казахстан, организация договора о коллективной безопасности (одкб)