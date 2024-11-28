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Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин
Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин
Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T17:22
2024-11-28T17:22
переговоры
украина
россия
владимир путин (политик)
астана
казахстан
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин добавил, что с появлением новых и новых систем оружия наше принципиальное отношение к урегулированию ситуации на Украине не меняется.Президент РФ также отметил, что в зоне СВО российская армия уверенно наступает практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения."Я думаю, что так будет: постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас - благодаря мужеству наших ребят", - подчеркнул он.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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переговоры, украина, россия, владимир путин (политик), астана, казахстан, организация договора о коллективной безопасности (одкб)
Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин

Путин: Москва готова к переговорам с Киевом на озвученных в июне этого года условиях

17:22 28.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы по-прежнему готовы к: а) переговорному процессу, б) на тех условиях, которые были изложены в выступлении перед руководством МИДа в июне этого года в Москве. Ничего не поменялось", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Казахстан.
Путин добавил, что с появлением новых и новых систем оружия наше принципиальное отношение к урегулированию ситуации на Украине не меняется.
Президент РФ также отметил, что в зоне СВО российская армия уверенно наступает практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.
"Я думаю, что так будет: постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас - благодаря мужеству наших ребят", - подчеркнул он.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.
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ПереговорыУкраинаРоссияВладимир Путин (политик)АстанаКазахстанОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
 
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