https://crimea.ria.ru/20241128/kakie-novye-obekty-poyavyatsya-v-krymu-i-kakie-blagoustroyat-1142216733.html
Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят
Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят
В ближайшие годы в республике построят новые объекты и благоустроят старые. О продолжении масштабного и комплексного обустройства Крыма, начатого в 2014 году,... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T16:24
2024-11-28T16:24
2024-11-28T16:28
владимир константинов
крым
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в республике построят новые объекты и благоустроят старые. О продолжении масштабного и комплексного обустройства Крыма, начатого в 2014 году, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Сфера образованияВладимир Константинов отметил 100-процентную доступность дошкольного образования в Крыму.При этом до 2028 года, по его словам, планируют построить еще 12 школ."В 2025 году завершится строительство двух из них: в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории и школы в Бахчисарае с крымско-татарским языком обучения", - уточнил Константинов.Что касается ремонта, то его проведут в 93 объектах образования. Константинов отметил, что речь идет о замене кровель в 10 школах (в Скалистовской школе Бахчисарайского района, Новокрымской, Медведевской и Мирновской школах Джанкойского района, Старокрымской школе Кировского района), а также в общеобразовательных учреждениях Алушты, Сак и села Ишунь Красноперекопского района.Кроме того, отремонтируют котельные и системы отопления в Уваровской школе Ленинского района, в Войковской школе Первомайского района и в Мирновской школе Симферопольского района.Под ремонт попадут и внутренние помещения в школе имени Октябрьской в Джанкое, пищеблоки школы №2 имени Фрунзе в Красноперекопске.Территорию Красномакской школы Бахчисарайского района благоустроят. В школах Джанкоя, Судака и Джанкойского района установят модульные пищеблоки.Преобразования коснутся и 15 детских садов: в Алуште, Армянске, Евпатории, в Бахчисарайском, Нижнегорском и Сакском районах.Благоустройство территорийБолее 1000 дворовых и общественных территорий благоустроены в Крыму за 10 лет в республике. В следующем году, по информации Владимира Константинова, в бюджете предусмотрено увеличение числа объектов и, соответственно, финансирования.В частности, на эти средства в Джанкое будет проведен капитальный ремонт городского парка, в селе Орехово Сакского района в районе улицы Кирова благоустроят парковую территорию, а в пгт Нижнегорский Нижнегорского района – Владимирский парк.В селе Кировское Черноморского района планируется благоустройство сквера "Победы", а Красноперекопске - капитальный ремонт части сквера Героям Перекопа."Также запланирована установка 45 детских игровых площадок на 158 млн рублей. По итогам Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" получили гранты на благоустройство города Керчь — на Приморский парк (97 млн рублей) и Ялта – на сквер "Городской сад" (104 млн рублей)", - уточняет Константинов.В следующем году капитальный ремонт территории общего пользования проведут в Бахчисарае по улице Гагарина, в Евпатории отремонтируют сквер памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова.Аналогичные ремонтные работы проведут в детском парке в Симферополе и общественном парке в поселке Гурзуф."В рамках государственной программы "Развитие туризма" будет направлено 178,2 млн рублей на реализацию проекта "Город Саки – источник силы и здоровья"", - подытожил Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), строительство
Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят
В ближайшие годы в Крыму построят новые объекты и благоустроят старые – власти
16:24 28.11.2024 (обновлено: 16:28 28.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в республике построят новые объекты и благоустроят старые. О продолжении масштабного и комплексного обустройства Крыма, начатого в 2014 году, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
"Строим Крым нашей мечты. В ближайшие годы у нас появится целый ряд новых социально значимых объектов в разных сферах", - говорится в сообщении его Telegram-канала.
Сфера образования
Владимир Константинов отметил 100-процентную доступность дошкольного образования в Крыму.
"За российское десятилетие построены и реконструированы 278 детских садов. Также обновлены 254 крымские школы, включая капитальные ремонты, реконструкцию и строительство. Построено и реконструировано 11 школ", - сообщил председатель Госсовета Крыма.
При этом до 2028 года, по его словам, планируют построить еще 12 школ.
"В 2025 году завершится строительство двух из них: в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории и школы в Бахчисарае с крымско-татарским языком обучения", - уточнил Константинов.
Что касается ремонта, то его проведут в 93 объектах образования. Константинов отметил, что речь идет о замене кровель в 10 школах (в Скалистовской школе Бахчисарайского района, Новокрымской, Медведевской и Мирновской школах Джанкойского района, Старокрымской школе Кировского района), а также в общеобразовательных учреждениях Алушты, Сак и села Ишунь Красноперекопского района.
Кроме того, отремонтируют котельные и системы отопления в Уваровской школе Ленинского района, в Войковской школе Первомайского района и в Мирновской школе Симферопольского района.
Под ремонт попадут и внутренние помещения в школе имени Октябрьской в Джанкое, пищеблоки школы №2 имени Фрунзе в Красноперекопске.
Территорию Красномакской школы Бахчисарайского района благоустроят. В школах Джанкоя, Судака и Джанкойского района установят модульные пищеблоки.
Преобразования коснутся и 15 детских садов: в Алуште, Армянске, Евпатории, в Бахчисарайском, Нижнегорском и Сакском районах.
"В следующем году запланирован капитальный ремонт двух общежитий Керченского морского технического колледжа и одного общежития Симферопольского автотранспортного техникума", - заявил председатель Госсовета Крыма.
Благоустройство территорий
Более 1000 дворовых и общественных территорий благоустроены в Крыму за 10 лет в республике. В следующем году, по информации Владимира Константинова, в бюджете предусмотрено увеличение числа объектов и, соответственно, финансирования.
"Всего на эти цели будет направлено 5,2 млрд рублей. Предусмотрено благоустройство 164 общественных и дворовых территорий по всему Крыму", - отметил председатель Госсовета РК.
В частности, на эти средства в Джанкое будет проведен капитальный ремонт городского парка, в селе Орехово Сакского района в районе улицы Кирова благоустроят парковую территорию, а в пгт Нижнегорский Нижнегорского района – Владимирский парк.
В селе Кировское Черноморского района планируется благоустройство сквера "Победы", а Красноперекопске - капитальный ремонт части сквера Героям Перекопа.
"Также запланирована установка 45 детских игровых площадок на 158 млн рублей. По итогам Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" получили гранты на благоустройство города Керчь — на Приморский парк (97 млн рублей) и Ялта – на сквер "Городской сад" (104 млн рублей)", - уточняет Константинов.
В следующем году капитальный ремонт территории общего пользования проведут в Бахчисарае по улице Гагарина, в Евпатории отремонтируют сквер памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова.
Аналогичные ремонтные работы проведут в детском парке в Симферополе и общественном парке в поселке Гурзуф.
"В рамках государственной программы "Развитие туризма" будет направлено 178,2 млн рублей на реализацию проекта "Город Саки – источник силы и здоровья"", - подытожил Константинов.
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