https://crimea.ria.ru/20241128/kakie-novye-obekty-poyavyatsya-v-krymu-i-kakie-blagoustroyat-1142216733.html

Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят

Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроят

В ближайшие годы в республике построят новые объекты и благоустроят старые. О продолжении масштабного и комплексного обустройства Крыма, начатого в 2014 году,... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T16:24

2024-11-28T16:24

2024-11-28T16:28

владимир константинов

крым

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие годы в республике построят новые объекты и благоустроят старые. О продолжении масштабного и комплексного обустройства Крыма, начатого в 2014 году, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Сфера образованияВладимир Константинов отметил 100-процентную доступность дошкольного образования в Крыму.При этом до 2028 года, по его словам, планируют построить еще 12 школ."В 2025 году завершится строительство двух из них: в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории и школы в Бахчисарае с крымско-татарским языком обучения", - уточнил Константинов.Что касается ремонта, то его проведут в 93 объектах образования. Константинов отметил, что речь идет о замене кровель в 10 школах (в Скалистовской школе Бахчисарайского района, Новокрымской, Медведевской и Мирновской школах Джанкойского района, Старокрымской школе Кировского района), а также в общеобразовательных учреждениях Алушты, Сак и села Ишунь Красноперекопского района.Кроме того, отремонтируют котельные и системы отопления в Уваровской школе Ленинского района, в Войковской школе Первомайского района и в Мирновской школе Симферопольского района.Под ремонт попадут и внутренние помещения в школе имени Октябрьской в Джанкое, пищеблоки школы №2 имени Фрунзе в Красноперекопске.Территорию Красномакской школы Бахчисарайского района благоустроят. В школах Джанкоя, Судака и Джанкойского района установят модульные пищеблоки.Преобразования коснутся и 15 детских садов: в Алуште, Армянске, Евпатории, в Бахчисарайском, Нижнегорском и Сакском районах.Благоустройство территорийБолее 1000 дворовых и общественных территорий благоустроены в Крыму за 10 лет в республике. В следующем году, по информации Владимира Константинова, в бюджете предусмотрено увеличение числа объектов и, соответственно, финансирования.В частности, на эти средства в Джанкое будет проведен капитальный ремонт городского парка, в селе Орехово Сакского района в районе улицы Кирова благоустроят парковую территорию, а в пгт Нижнегорский Нижнегорского района – Владимирский парк.В селе Кировское Черноморского района планируется благоустройство сквера "Победы", а Красноперекопске - капитальный ремонт части сквера Героям Перекопа."Также запланирована установка 45 детских игровых площадок на 158 млн рублей. По итогам Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" получили гранты на благоустройство города Керчь — на Приморский парк (97 млн рублей) и Ялта – на сквер "Городской сад" (104 млн рублей)", - уточняет Константинов.В следующем году капитальный ремонт территории общего пользования проведут в Бахчисарае по улице Гагарина, в Евпатории отремонтируют сквер памяти погибшим в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова.Аналогичные ремонтные работы проведут в детском парке в Симферополе и общественном парке в поселке Гурзуф."В рамках государственной программы "Развитие туризма" будет направлено 178,2 млн рублей на реализацию проекта "Город Саки – источник силы и здоровья"", - подытожил Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), строительство