https://crimea.ria.ru/20241128/kakie-bolnitsy-postroyat-i-otremontiruyut-v-krymu-v-2025-godu-1142216478.html

Какие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году

Какие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Какие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году

В следующем году в Крыму завершится строительство 72 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также двух крупных поликлиник. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T16:10

2024-11-28T16:10

2024-11-28T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В следующем году в Крыму завершится строительство 72 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также двух крупных поликлиник. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Кроме того, предусмотрено завершение ремонта Красногвардейской центральной районной больницы, участковой больницы в селе Багерово (Ленинский район) и двух отделений Ленинской ЦРБ, а также корпуса стационара Советской ЦРБ.Также планируется сдача пяти зданий для подстанций скорой медицинской помощи в Нижнегорском, Симферопольском, Черноморском, Ленинском районах и в Судаке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуКак идет строительство детского реабилитационного центра в ЕвпаторииОбновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма

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2024

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