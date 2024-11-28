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Какие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году
Какие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Какие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году
В следующем году в Крыму завершится строительство 72 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также двух крупных поликлиник. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T16:10
2024-11-28T16:10
2024-11-28T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В следующем году в Крыму завершится строительство 72 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также двух крупных поликлиник. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Кроме того, предусмотрено завершение ремонта Красногвардейской центральной районной больницы, участковой больницы в селе Багерово (Ленинский район) и двух отделений Ленинской ЦРБ, а также корпуса стационара Советской ЦРБ.Также планируется сдача пяти зданий для подстанций скорой медицинской помощи в Нижнегорском, Симферопольском, Черноморском, Ленинском районах и в Судаке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуКак идет строительство детского реабилитационного центра в ЕвпаторииОбновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, владимир константинов, больница, фап, государственный совет рк (госсовет)
Какие больницы построят и отремонтируют в Крыму в 2025 году
В Крыму в 2025 году появятся более 70 новых ФАПов и врачебных амбулаторий – власти
16:10 28.11.2024 (обновлено: 16:24 28.11.2024)