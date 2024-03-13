https://crimea.ria.ru/20240313/kak-idet-stroitelstvo-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-v-evpatorii-1135631441.html

Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории

Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории

В Евпатории первый этап строительства Федерального детского реабилитационного центра на 300 мест завершат до конца текущего года. Об этом сообщил спикер... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T19:16

2024-03-13T19:16

2024-03-13T19:16

евпатория

новости крыма

владимир константинов

здоровье

дети

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135630771_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_df090a88b7333b9d7f2d2ed96edca83a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории первый этап строительства Федерального детского реабилитационного центра на 300 мест завершат до конца текущего года. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов."Проект реализуется в две очереди, первый этап работ планируется завершить до конца 2024 года", – сообщил Константинов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что центр рассчитан на прием 300 пациентов.По словам спикера парламента, с открытием центра будет создано более 1000 рабочих мест. Для персонала центра на территории учреждения обустроят общежитие."Для Крыма и России это уникальный проект", – заключил Константинов.Сегодня в Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест К сезону отремонтируют дороги из новых регионов в Крым В Евпатории завершают прокладку сетей – на очереди ремонт тротуаров

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, новости крыма, владимир константинов, здоровье, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество