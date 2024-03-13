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Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
В Евпатории первый этап строительства Федерального детского реабилитационного центра на 300 мест завершат до конца текущего года. Об этом сообщил спикер... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T19:16
2024-03-13T19:16
2024-03-13T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории первый этап строительства Федерального детского реабилитационного центра на 300 мест завершат до конца текущего года. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов."Проект реализуется в две очереди, первый этап работ планируется завершить до конца 2024 года", – сообщил Константинов в своем Telegram-канале.Он напомнил, что центр рассчитан на прием 300 пациентов.По словам спикера парламента, с открытием центра будет создано более 1000 рабочих мест. Для персонала центра на территории учреждения обустроят общежитие."Для Крыма и России это уникальный проект", – заключил Константинов.Сегодня в Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест К сезону отремонтируют дороги из новых регионов в Крым В Евпатории завершают прокладку сетей – на очереди ремонт тротуаров
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РИА Новости Крым
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евпатория, новости крыма, владимир константинов, здоровье, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество
Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
Первую очередь строительства реабилитационного центра в Евпатории завершат в 2024-м
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории первый этап строительства Федерального детского реабилитационного центра на 300 мест завершат до конца текущего года. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Проект реализуется в две очереди, первый этап работ планируется завершить до конца 2024 года", – сообщил Константинов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что центр рассчитан на прием 300 пациентов.
"Будут созданы необходимые условия для лечения порядка 30 видов различных заболеваний у детей от 0 до 18 лет. Убежден, что созданные условия и благоприятный климат позволят нашим детям справиться с их недугами", – отметил Константинов.
По словам спикера парламента, с открытием центра будет создано более 1000 рабочих мест. Для персонала центра на территории учреждения обустроят общежитие.
"Для Крыма и России это уникальный проект", – заключил Константинов.
Сегодня в Евпатории после реконструкции открыли
набережную Терешковой.
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