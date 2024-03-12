https://crimea.ria.ru/20240312/k-sezonu-otremontiruyut-dorogi-iz-novykh-regionov-v-krym-1135597542.html

К сезону отремонтируют дороги из новых регионов в Крым

К сезону отремонтируют дороги из новых регионов в Крым - РИА Новости Крым, 12.03.2024

К сезону отремонтируют дороги из новых регионов в Крым

Начался ремонт двух автодорог, ведущих в Крым из новых регионов, работы планируется закончить к началу курортного сезона, когда транзитный трафик в Крым резко... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T21:32

2024-03-12T21:32

2024-03-12T21:32

андрей алексеенко

новые регионы россии

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крым курортный

правительство россии

херсон

джанкой

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Начался ремонт двух автодорог, ведущих в Крым из новых регионов, работы планируется закончить к началу курортного сезона, когда транзитный трафик в Крым резко вырастет. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его словам, планируется закончить ремонт на участках дорог до начала курортного сезона, когда транзитный трафик на полуостров вырастет. Для ускорения процесса подготовительные работы и укладка асфальта ведутся одновременно на нескольких участках."По плану дорогу Новотроицкое – Чаплынка должны запустить уже в мае. Появится возможность быстро и безопасно доехать от федеральной трассы Мелитополь – Джанкой на Армянск", – уточнил Алексеенко.Кроме того, есть намерение открыть здесь социальные автобусные маршруты – на Скадовск и Каланчак. Ремонт областных дорог ведется за средства Правительства России, уточнил он.Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаТрасса "Таврида" соединила Севастополь и КерчьДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым

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джанкой

мелитополь

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