https://crimea.ria.ru/20240311/trassu-ot-simferopolya-do-dzhankoya-sdelayut-chetyrekhpolosnoy-1135518807.html

Трассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполосной

Трассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполосной - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Трассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполосной

В рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T13:49

2024-03-11T13:49

2024-03-11T13:49

радио "спутник в крыму"

юрий гоцанюк

ремонт и строительство дорог в крыму

транспортное кольцо вокруг азовского моря

дороги крыма

совет министров рк

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В рамках строительства кольцевой скоростной трассы вокруг Азовского моря через Крым и новые регионы планируется реконструкция дороги Симферополь – Джанкой с расширением до четырех полос. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, дорожное кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров пройдет через Ростов-на-Дону, Мелитополь, Мариуполь, Геническ, Скадовск, Джанкой, Симферополь, Керчь, Краснодарский край и замкнется в Ростовской области.Строительство новой автомобильной дороги вокруг Азовского моря протяженностью 1400 км обсуждалось 6 марта на совещании по вопросам развития Юга России и Приазовья под руководством президента РФ Владимира Путина.Говоря о масштабных планах по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона, глава государства сообщил, что в ближайшие пять лет здесь будет построено и реконструировано 460 км федеральных и 320 км региональных трасс. В частности, в планах модернизация съездов с трассы "Таврида" в Крыму к южному побережью полуострова.По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, автодорожное кольцо вокруг Азовского моря будут строить поэтапно, с расширением действующих магистралей с двух до четырех полос там, где это необходимо. Часть средств уже заложена в бюджете. На новых территориях идет уже полноценное проектирование по всем этапам, включая обходы Мариуполя и обходы ряда городов, добавил он.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что дорожники будут постоянно проводить ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность. В будущем планируется передать эту дорогу в федеральную собственность, ее обслуживанием займется Росавтодор. После этого трассу капитально отремонтируют.Полный эфир с председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком слушайте на радио "Спутник в Крыму" в понедельник в 18.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаТрасса "Таврида" соединила Севастополь и КерчьДля разгрузки пункта пропуска Чонгар ремонтируют участок дороги в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, ремонт и строительство дорог в крыму, транспортное кольцо вокруг азовского моря, дороги крыма, совет министров рк, новости крыма, крым