https://crimea.ria.ru/20240306/na-yuge-rossii-postroyat-i-otremontiruyut-780-km-dorog-za-pyat-let--putin-1135468324.html

На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин

На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин - РИА Новости Крым, 06.03.2024

На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин

В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют 780 километров федеральных и региональных автодорог. Об этом заявил президент страны... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T18:49

2024-03-06T18:49

2024-03-06T18:51

ситуация на дорогах крыма

владимир путин (политик)

россия

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

дороги крыма

марат хуснуллин

трасса таврида

транспортное кольцо вокруг азовского моря

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют 780 километров федеральных и региональных автодорог. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья в среду.Также в планах модернизация съездов с трассы "Таврида" в Крыму к южному побережью полуострова и строительство трассы-кольца вокруг Азовского моря.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что с 2016 года в Азово-Черноморском кластере удалось сформировать сеть трасс протяженностью 7,5 тысяч км.Вице-премьер Марат Хуснуллин в феврале заявил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Замглавы правительства РФ уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика и новый импульс развития туризма.Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что новое транспортное кольцо вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Таврида соединила Севастополь и КерчьКак изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителейВсе по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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