На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин
Путин: за 5 лет на Юге РФ построят и отремонтируют 780 км федеральных и региональных дорог
18:49 06.03.2024 (обновлено: 18:51 06.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют 780 километров федеральных и региональных автодорог. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья в среду.
"У нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона. В ближайшие пять лет здесь будет построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог", - сказал российский лидер.
Также в планах модернизация съездов с трассы "Таврида" в Крыму к южному побережью полуострова и строительство трассы-кольца вокруг Азовского моря.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что с 2016 года в Азово-Черноморском кластере удалось сформировать сеть трасс протяженностью 7,5 тысяч км.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в феврале заявил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Замглавы правительства РФ уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика и новый импульс развития туризма.
Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что новое транспортное кольцо вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу.
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