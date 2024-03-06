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На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин
На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин - РИА Новости Крым, 06.03.2024
На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин
В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют 780 километров федеральных и региональных автодорог. Об этом заявил президент страны... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T18:49
2024-03-06T18:51
ситуация на дорогах крыма
владимир путин (политик)
россия
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
марат хуснуллин
трасса таврида
транспортное кольцо вокруг азовского моря
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют 780 километров федеральных и региональных автодорог. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья в среду.Также в планах модернизация съездов с трассы "Таврида" в Крыму к южному побережью полуострова и строительство трассы-кольца вокруг Азовского моря.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что с 2016 года в Азово-Черноморском кластере удалось сформировать сеть трасс протяженностью 7,5 тысяч км.Вице-премьер Марат Хуснуллин в феврале заявил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Замглавы правительства РФ уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика и новый импульс развития туризма.Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что новое транспортное кольцо вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса Таврида соединила Севастополь и КерчьКак изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителейВсе по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя
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владимир путин (политик), россия, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, марат хуснуллин, трасса таврида, транспортное кольцо вокруг азовского моря
На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин

Путин: за 5 лет на Юге РФ построят и отремонтируют 780 км федеральных и региональных дорог

18:49 06.03.2024 (обновлено: 18:51 06.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство юго-восточного обхода Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие пять лет в южных регионах России построят и реконструируют 780 километров федеральных и региональных автодорог. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании о развитии Юга России и Приазовья в среду.
"У нас большие планы по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона. В ближайшие пять лет здесь будет построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог", - сказал российский лидер.
Также в планах модернизация съездов с трассы "Таврида" в Крыму к южному побережью полуострова и строительство трассы-кольца вокруг Азовского моря.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что с 2016 года в Азово-Черноморском кластере удалось сформировать сеть трасс протяженностью 7,5 тысяч км.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в феврале заявил, что транспортное кольцо вокруг Азовского моря планируют построить по примеру трассы "Таврида" в Крыму. Замглавы правительства РФ уточнил, что замкнутое транспортное кольцо – это другая логистика и новый импульс развития туризма.
Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что новое транспортное кольцо вокруг Азовского моря даст толчок развитию туризма как на новых территориях РФ, так и в Крыму – на северо-востоке и востоке полуострова, а также существенно увеличит загрузку экскурсионных крымских объектов в Севастополе и на Южном берегу.
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Ситуация на дорогах КрымаВладимир Путин (политик)РоссияРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогДороги КрымаМарат ХуснуллинТрасса ТавридаТранспортное кольцо вокруг Азовского моря
 
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