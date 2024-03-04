https://crimea.ria.ru/20240304/kak-izmenilsya-krym-za-10-let-v-sostave-rossii--mneniya-zhiteley-1135366807.html
Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей
Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей
Десять лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами Российской Федерации. Основанием для этого послужили итоги референдума,... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T06:48
2024-03-04T06:48
2024-03-04T09:52
крым
10 лет крымской весне
история
крымская весна
общество
референдум
севастополь
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/02/1135366993_692:347:2261:1230_1920x0_80_0_0_2fe9dc694a25dfc2d6729bd499d3016c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Десять лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами Российской Федерации. Основанием для этого послужили итоги референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Уже спустя два дня – 18 марта 2014 года – президент Российской Федерации Владимир Путин, власти Крыма и Севастополя подписали договор о принятии в состав РФ.В юбилейный год воссоединения корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы крымских городов, чтобы поинтересоваться у жителей полуострова мнением о тех переменах, которые произошли в республике с 2014 года.Симферополь, Керчь, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай – во всех уголках республики отмечают повышение пенсий и зарплат, строительство новых дорог, образовательных и медицинских учреждений, реализацию крупных инфраструктурных объектов. Эти и другие ответы жителей российского Крыма – в нашем опросе.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/02/1135366993_280:0:2600:1740_1920x0_80_0_0_6340e9ee2a6233615690f9ac8a38d7e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, история, крымская весна, общество, референдум, севастополь, видео, видео
Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей
Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей полуострова
06:48 04.03.2024 (обновлено: 09:52 04.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Десять лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами Российской Федерации. Основанием для этого послужили итоги референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Уже спустя два дня – 18 марта 2014 года – президент Российской Федерации Владимир Путин, власти Крыма и Севастополя подписали договор о принятии в состав РФ.
В юбилейный год воссоединения корреспонденты РИА Новости Крым
вышли на улицы крымских городов, чтобы поинтересоваться у жителей полуострова мнением о тех переменах, которые произошли в республике с 2014 года.
Симферополь, Керчь, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай – во всех уголках республики отмечают повышение пенсий и зарплат, строительство новых дорог, образовательных и медицинских учреждений, реализацию крупных инфраструктурных объектов. Эти и другие ответы жителей российского Крыма – в нашем опросе.