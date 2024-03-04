https://crimea.ria.ru/20240304/kak-izmenilsya-krym-za-10-let-v-sostave-rossii--mneniya-zhiteley-1135366807.html

Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей

Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей

Десять лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами Российской Федерации. Основанием для этого послужили итоги референдума,... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T06:48

2024-03-04T06:48

2024-03-04T09:52

крым

10 лет крымской весне

история

крымская весна

общество

референдум

севастополь

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/02/1135366993_692:347:2261:1230_1920x0_80_0_0_2fe9dc694a25dfc2d6729bd499d3016c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Десять лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами Российской Федерации. Основанием для этого послужили итоги референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Уже спустя два дня – 18 марта 2014 года – президент Российской Федерации Владимир Путин, власти Крыма и Севастополя подписали договор о принятии в состав РФ.В юбилейный год воссоединения корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы крымских городов, чтобы поинтересоваться у жителей полуострова мнением о тех переменах, которые произошли в республике с 2014 года.Симферополь, Керчь, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай – во всех уголках республики отмечают повышение пенсий и зарплат, строительство новых дорог, образовательных и медицинских учреждений, реализацию крупных инфраструктурных объектов. Эти и другие ответы жителей российского Крыма – в нашем опросе.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, крымская весна, общество, референдум, севастополь, видео, видео