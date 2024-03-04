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Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей
Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей
Десять лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами Российской Федерации. Основанием для этого послужили итоги референдума,... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T06:48
2024-03-04T09:52
крым
10 лет крымской весне
история
крымская весна
общество
референдум
севастополь
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Десять лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами Российской Федерации. Основанием для этого послужили итоги референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Уже спустя два дня – 18 марта 2014 года – президент Российской Федерации Владимир Путин, власти Крыма и Севастополя подписали договор о принятии в состав РФ.В юбилейный год воссоединения корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы крымских городов, чтобы поинтересоваться у жителей полуострова мнением о тех переменах, которые произошли в республике с 2014 года.Симферополь, Керчь, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай – во всех уголках республики отмечают повышение пенсий и зарплат, строительство новых дорог, образовательных и медицинских учреждений, реализацию крупных инфраструктурных объектов. Эти и другие ответы жителей российского Крыма – в нашем опросе.
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крым, история, крымская весна, общество, референдум, севастополь, видео, видео
Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей

Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей полуострова

06:48 04.03.2024 (обновлено: 09:52 04.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Десять лет назад Республика Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами Российской Федерации. Основанием для этого послужили итоги референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Уже спустя два дня – 18 марта 2014 года – президент Российской Федерации Владимир Путин, власти Крыма и Севастополя подписали договор о принятии в состав РФ.
В юбилейный год воссоединения корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы крымских городов, чтобы поинтересоваться у жителей полуострова мнением о тех переменах, которые произошли в республике с 2014 года.
Симферополь, Керчь, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай – во всех уголках республики отмечают повышение пенсий и зарплат, строительство новых дорог, образовательных и медицинских учреждений, реализацию крупных инфраструктурных объектов. Эти и другие ответы жителей российского Крыма – в нашем опросе.
 
10 лет Крымской веснеКрымИсторияКрымская веснаОбществоРеферендумСевастопольВидео
 
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