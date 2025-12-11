Рейтинг@Mail.ru
Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы
Крым будет наращивать объемы заказов на производственных площадях пенитенциарных учреждений региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T17:00
2025-12-11T17:03
крым
сергей аксенов
уфсин
новости крыма
производство в крыму
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крым будет наращивать объемы заказов на производственных площадях пенитенциарных учреждений региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с начальником УФСИН России по Крыму и Севастополю генерал-майором внутренней службы Вадимом Булгаковым.По его данным, объем производства на предприятиях в исправительных колониях постоянно растет, при этом вся выпускаемая продукция отвечает требованиям нормативно-технической документации.В Крыму улучшается качество содержания заключенных в исправительных учреждениях, в том числе повышается уровень медобслуживания, сообщал ранее уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.
крым, сергей аксенов, уфсин, новости крыма, производство в крыму, общество
Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы

В Крыму нарастят объем заказов у пенитенциарных учреждений – Аксенов

17:00 11.12.2025 (обновлено: 17:03 11.12.2025)
 
© РИА Новости КрымИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крым будет наращивать объемы заказов на производственных площадях пенитенциарных учреждений региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с начальником УФСИН России по Крыму и Севастополю генерал-майором внутренней службы Вадимом Булгаковым.
"Будет проработан вопрос о размещении дополнительных заказов на изготовление изделий из металла, дерева и швейной продукции для нужд муниципальных образований Республики Крым", - проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его данным, объем производства на предприятиях в исправительных колониях постоянно растет, при этом вся выпускаемая продукция отвечает требованиям нормативно-технической документации.
В Крыму улучшается качество содержания заключенных в исправительных учреждениях, в том числе повышается уровень медобслуживания, сообщал ранее уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.
КрымСергей АксеновУФСИННовости КрымаПроизводство в КрымуОбщество
 
