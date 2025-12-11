Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы

https://crimea.ria.ru/20251211/krym-narastit-obem-zakazov-u-predpriyatiy-ispravitelnoy-sistemy-1151586510.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крым будет наращивать объемы заказов на производственных площадях пенитенциарных учреждений региона. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с начальником УФСИН России по Крыму и Севастополю генерал-майором внутренней службы Вадимом Булгаковым.По его данным, объем производства на предприятиях в исправительных колониях постоянно растет, при этом вся выпускаемая продукция отвечает требованиям нормативно-технической документации.В Крыму улучшается качество содержания заключенных в исправительных учреждениях, в том числе повышается уровень медобслуживания, сообщал ранее уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрахДворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьТруд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
17:00 11.12.2025 (обновлено: 17:03 11.12.2025)