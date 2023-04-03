https://crimea.ria.ru/20230403/dvorniki-i-marketologi-kogda-prinuditelnye-raboty-v-radost-1127789543.html

Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радость

Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радость - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радость

Почти квадратный дворик по периметру огорожен высоким забором, который сверху усилен колючей проволокой. Это локальный сектор изолированного участка,... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-03T07:01

2023-04-03T07:01

2023-04-02T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Почти квадратный дворик по периметру огорожен высоким забором, который сверху усилен колючей проволокой. Это локальный сектор изолированного участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ №1). Здесь ежедневно утром и вечером проходит поименная проверка осужденных, направленных на принудительные работы. За порядком следят сотрудники надзора и камеры видеонаблюдения. За неявку – выговор. Три выговора – возвращают в застенки исправительной колонии, она тут рядом - через дорогу.Исправление трудомПосле того, как человек отбыл в местах лишения свободы примерно половину срока, у него "появляется льгота": согласно ст. 80 УК РФ он имеет право остаток срока заменить на более мягкий вид наказания. К таковым относятся принудительные работы. Это самое жесткое уголовное наказание без изоляции от общества, но оно мягче, чем колония-поселение."Бывает, что принудительные работы назначаются сразу по приговору суда, и могут длиться от двух месяцев до пяти лет. Например, если нетрудоустроенный человек осужден за неуплату алиментов или кражу, тогда он, принудительно трудясь, возмещает ущерб", - поясняет начальник.Трудоустраивают официально. Из зарплаты, которая не ниже МРОТ, идет удержание в доход государства.Осужденные ходят в киноЖизнь в исправительном центре можно назвать почти свободной. Мобильные телефоны у осужденных здесь никто не отнимает, никто не указывает, как им питаться и во что одеваться. Люди могут выходить за пределы общежития и тратить остаток честно заработанных денег: посещать магазины, кафе, спортзалы, театры и кинотеатры.Выходить за пределы общежития можно в личное время, с 8 до 17 часов. Если человек не вернулся, решил сбежать, то через 24 часа его объявляют в федеральный розыск. Когда находят – отправляют в тюрьму, где он "досиживает" остаток срока.Кроме того, осужденные могут проживать в пределах муниципального образования, где расположено общежитие УФИЦ, в арендованной или собственной квартире, со своей семьей."К примеру, если у человека три года исправительных работ, ему необходимо прожить в общежитии год, после, если нет взысканий и нареканий от работодателя, он имеет право съехать на квартиру. Но он обязан еженедельно являться к нам на регистрацию", - поясняет Ткаченко.Для осужденных, которые проживают вне общежития, обязательными остаются правила внутреннего распорядка. С ними также проводят регулярные профилактически-воспитательные беседы, требуют отчитываться о своем поведении. Кроме того, не менее раза в месяц инспекторы выезжают на место проживания и работы с проверкой, делают это "оперативно, нежданчиком". Особенно "хорошо смотреть" после праздников: употреблял ли подопечный алкоголь, наркотики, в каких бытовых условиях проживает.Совсем не тюрьмаВновь прибывших в такое общежитие направляют в комнату приема. Здесь фотографируют, досматривают, взвешивают, проводят дактилоскопию и первичную ознакомительную беседу, объясняют права и обязанности. Начальник ведет нас по кабинетам:Дальше по коридору – оперативный дежурный, он ведет журнал выхода осужденных за территорию и следит за порядком при помощи камер видеонаблюдения. Тех, кто нарушает, отправляют в помещение для нарушителей. Оно здесь же, у дежурки, за решеткой.Зеленые стены коридора призваны успокаивать, дарить умиротворение. Так говорят психологи.Мужская половина общежития отделена от женской решеткой, которая на ночь опускается. Ходить друг к другу в гости категорически запрещено. Если вдруг симпатия, то свидания исключительно на улице, в личное время.Помещение "для девочек" похоже на просторную однокомнатную квартиру: жилая комната, ванная, туалет, кухня, которая по уставу называется "комнатой для разогревания и приготовления пищи"."Многие, выходя из колонии, хотят есть домашнюю еду, или сами готовят, или заказывают пиццу и роллы", - рассказывает начальник.Везде идеальный порядок. По образцу заправлены койки, на тумбочках – ничего. Лишь горшки с ухоженными цветами на подоконниках выдают в этом помещении жилое."Это же девочки, цветы разрешаю", - пояснят надзиратель.Общаться с посторонними "девочки" не хотят, прячутся в туалете и в душевой комнате.В некоторых комнатах работяги спят после ночной смены. В других – сидят тихонечко, общаются вполголоса. От посторонних не прячутся. Но и лишнего не скажут.- Как живется?- Все отлично. С Божьей помощью.- Отдыхаем вот, выходной сегодня. "Экоресурсы", грузчик. Три через три.- Долго еще тут?- Надеюсь, нет. Но время покажет.- Где работаете?- На "Крымхлебе" – укладчиком, пересчитываю хлеб перед отправкой.Кухня для мужчин больше похожа на столовую: длинные столы, лавки, на стенах – натюрморты и график уборки помещений. Есть плита, несколько холодильников. Даже в выходные дни на кухне находится не больше 10 человек, ведь работа почти у всех посменная."Хотелось как-то одомашнить. Хотелось, чтобы люди, отсидевшие 8-9 лет в местах лишения свободы, быстрее адаптировались к обычной жизни и не пугались выходить в город", - объясняет начальник наличие картин.В УФИЦ помогают не только с оформлением документов, трудоустройством и ресоциализацией, но и обеспечивают конституционное право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Заболел – отправляют на больничный, все осужденные УФИЦ прикреплены к Симферопольской поликлинике №3. На общих правах, как гражданские.Второе высшее для заключенногоВ 19 лет студенту экономического вуза Алексею Метелкину (имя и фамилия изменены – ред.) хотелось "побольше денег" и безудержного веселья, чтобы "не сильно напрягаться", иметь все и сразу: "дорогую машину и большой телефон". Так он стал сбывать наркотики. Сегодня ему 25, три года из которых он провел в тюрьме и еще год – на принудительных работах."Нет, сам не употреблял. Думал, что самый хитренький, хотел заработать. Не думал тогда, что все закончится тюрьмой", - признается парень.Попасть на принудительные работы ему помогли хорошее поведение и усердие, "проявлял себя как мог" – в учебе и в работе. В колонии он получил специальность повара и швеи, научился делать нарды, перечитал немало книг. Внешне ничто не выдает в нем уголовника. У него грамотная речь, интеллигентный вид, высшее экономическое образование и хорошая работа на одном из самых крупных предприятий полуострова.Парень уже собрал документы на УДО (условно-досрочное освобождение – ред.), чтобы с зарплаты "не выплачивать проценты государству". Также он намерен поступать в университет, нацелился на второе высшее и еще лучшую должность на "Крымхлебе", признается: "там замечательный коллектив", с самого первого дня работы к нему отнеслись хорошо.Кстати, уже четыре месяца Алексей живет с родителями. Еженедельно он приезжает в УФИЦ отмечаться. Кстати, на своей машине. Говорит, приобрел уже на принудительных работах."Дома хорошо. Тоже есть распорядок, но он более неформальный. Зарядку по утрам могу не делать. (Улыбается). Но на работу обязан ходить. И девушка есть. И курсы по архитектуре заканчиваю, решил на проектировщика еще отучиться. На выходных – кинотеатр, спортзал. На каток хожу, в хоккей люблю играть".Алексей амбициозный парень, целеустремленный и решительный. О своем прошлом говорит: "глупый был, молодой. Родители это как-то пережили, и слава Богу". Он уверен, что теперь судимость ему в будущем не помешает.Как бизнес помогает системеВ Крыму осужденные успешно адаптируются в обществе на предприятиях МБУ "Город", АО "Крымхлеб", ГУП РК "Крымэкоресурсы", АО "Дружба Народов Нова"."Больше половины наших осужденных работает на "Крымхлебе" - разнорабочими, кладовщиками, пекарями, торговыми представителями, водителями и уборщиками территории. При трудоустройстве на предприятие пищевой промышленности они проходят обязательное медицинское обследование. Не допустят на хлебозавод ни ВИЧ-положительных, ни с туберкулезной палочкой", - уверяет Антон Ткаченко.Осужденные трудятся озеленителями, сварщиками, бетонщиками, дворниками. Такие работники, уверяют сотрудники пенитенциарной службы, дисциплинированные, отличаются большим усердием: они не опаздывают, не приходят на работу с перегаром. Они не хотят возвращаться в колонию. Кроме того, предприятия получают за них льготы – не платят налог на прибыль.По его словам, небольшой городок для осужденных, организованный на территории АО "Крымхлеб", - это удобно. И предприятию, и его работникам из числа спецконтингента: вышли из общежития – и уже на работе.Люди рабочих специальностей"Мы уже давно сотрудничаем с исправительным центром, в прошлом году решили создать на базе нашего хлебозавода его отделение: построили модульное общежитие для наших сотрудников. Никаких льгот за трудоустройство осужденных мы не получаем, зато мы получаем хороших работников. К нам ведь попадают не все подряд, а люди с определенными качествами", - рассказал РИА Новости Крым гендиректор АО "Крымхлеб" Андрей Венжега.У сотрудников из числа спецконтингента нет ограничений по трудовой деятельности, они не только грузчиками работают, но и маркетологами, и мерчендайзерами. Случается, что остаются на предприятии и после отбывания срока, обзаводятся семьями. И живут обычной жизнью.По словам директора предприятия, в Крыму всегда был дефицит людей рабочих специальностей – пекарей, слесарей, водителей. И "сотрудничество с УФИЦ – одно из решения для закрытия вакансий".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выбирают подрядчика на строительство СИЗОПредприятия и крымские заключенные будут шить медицинские маскиХалял и молельная комната в тюрьме: муфтият просит не этапировать крымских татар

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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